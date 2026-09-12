सर्दियों में होने वाली है शादी? इन तरीकों से करें प्लानिंग की शुरूआत

शादी के लिए सही जगह चुनना बहुत अहम है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ऐसा स्थान चुनें, जहां मेहमानों के लिए गर्माहट का इंतजाम हो।

यह भी सुनिश्चित करें कि वहां बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की सुविधा हो और रोशनी का इंतजाम सही हो। अगर आप खुले स्थान में शादी करने की सोच रहे हैं तो हीटर या आग जलाने की व्यवस्था जरूर करें।

स्थान की बुकिंग समय से पहले कर लें, ताकि दिक्कत न हो।