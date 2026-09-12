सर्दियों में होने वाली है शादी? इन तरीकों से करें प्लानिंग की शुरूआत
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम शादी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ठंड का मौसम होने से कपड़े और मेकअप संभालना आसान हो जाता है। हालांकि, इस मौसम में शादी की तैयारी करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठंड के समय में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि शादी का दिन बिना किसी परेशानी के बीते। आइए जानते हैं कि सर्दियों में शादी की तैयारी कैसे शुरू करें।
#1
शादी की तारीख और समय पहले से तय करें
सबसे पहले शादी की तारीख और समय तय करना सबसे जरूरी काम है। इससे बाकी सभी तैयारियां सही समय पर और आसानी से हो पाएंगी।
तारीख तय होने के बाद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी समय पर जानकारी दें, ताकि वे अपनी योजना पहले से बना सकें।
सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, इसलिए कोशिश करें कि शादी का कार्यक्रम दिन के समय रखें, ताकि ठंड का असर कम हो और मेहमान भी आराम से शामिल हो सकें।
#2
शादी के लिए खर्चों की योजना बनाएं
शादी के लिए खर्चों की योजना बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि कहां-कहां खर्च करना है और किस चीज को प्राथमिकता देनी है।
सबसे पहले कुल बजट तय करें और फिर उसमें से अलग-अलग जरूरतों के लिए पैसे बांट लें, जैसे कपड़े, गहने, सजावट और खाने-पीने का इंतजाम।
इस तरह आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बच सकते हैं।
#3
शादी के स्थान का चयन करें
शादी के लिए सही जगह चुनना बहुत अहम है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए ऐसा स्थान चुनें, जहां मेहमानों के लिए गर्माहट का इंतजाम हो।
यह भी सुनिश्चित करें कि वहां बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, पार्किंग की सुविधा हो और रोशनी का इंतजाम सही हो। अगर आप खुले स्थान में शादी करने की सोच रहे हैं तो हीटर या आग जलाने की व्यवस्था जरूर करें।
स्थान की बुकिंग समय से पहले कर लें, ताकि दिक्कत न हो।
#4
कपड़े और गहनों का सही चुनाव करें
सर्दियों में शादी के लिए कपड़ों और गहनों का चुनाव सोच-समझकर करें। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसे कपड़े चुनें, जो आपको गर्म रखें और साथ ही सुंदर भी लगें।
बनारसी साड़ी, मखमल के लहंगे या भारी कढ़ाई वाले सूट इस मौसम के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। गहनों में मांगटीका, झुमके, चूड़ियां और हार को शामिल करें।
इन सभी चीजों को शादी से महीनों पहले ही खरीद लें।