ढेरों प्लास्टिक बैग इकट्ठा हो गए हैं तो उन्हें इन तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

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रीसाइक्लिंग के लिए भेजें

अगर आप इन प्लास्टिक बैग को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इन्हें रीसाइक्लिंग के लिए भी भेज सकते हैं। आप उन्हें सीधे खास अपसाइक्लिंग संगठनों को भेज सकते हैं या स्थानीय वेस्ट मैनेजमेंट ऐप का इस्तेमाल करके घर से सुविधाजनक पिक-अप शेड्यूल कर सकते हैं। रीसाइक्लिंग के लिए प्लास्टिक बैग भेजने से प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है, लैंडफिल में जमा होने वाला कचरा कम होता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषण भी घटता है।