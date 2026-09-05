आपकी बिल्ली ने खुद को साफ करना बंद कर दिया है? जानिए इसके 5 कारण
क्या है खबर?
बिल्लियों का खुद को साफ करना एक प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया होती है। अगर आपकी बिल्ली अचानक खुद को साफ करना छोड़ देती है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी बिल्ली किसी समस्या का सामना कर रही है। इस लेख में हम 5 संभावित कारणों का जिक्र करेंगे, जिनसे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी बिल्ली खुद को साफ क्यों नहीं कर रही है।
#1
सेहत की समस्याएं हो सकती हैं जिम्मेदार
अगर आपकी बिल्ली खुद को साफ नहीं कर रही है तो यह उसके स्वास्थ्य की ओर इशारा कर सकता है। हो सकता है कि उसे दर्द हो रहा हो या फिर कोई चोट लगी हो।
इसके अलावा अगर उसकी त्वचा पर संक्रमण या एलर्जी हो गई हो तो भी वह खुद को साफ करने में असमर्थ हो सकती है। इस स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही उपचार मिल सके।
#2
चिंता या डर
बिल्लियां बहुत संवेदनशील होती हैं और किसी नए माहौल, नए लोगों या अन्य पालतू जानवरों के कारण उन्हें तनाव हो सकता है। यह तनाव उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है, जिसमें खुद को साफ करना भी शामिल है।
अगर आपने हाल ही में घर में कोई बदलाव किया है तो यह संभव है कि आपकी बिल्ली उससे परेशान हो रही हो। उसे धीरे-धीरे नए माहौल में ढालने की कोशिश करें।
#3
उम्र का प्रभाव
बुजुर्ग बिल्लियां अक्सर खुद को साफ करने में असमर्थ हो जाती हैं। जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी शारीरिक ताकत कम होती जाती है और वे ठीक से खुद को साफ नहीं कर पातीं।
अगर आपकी बिल्ली बुजुर्ग है तो उसका विशेष ध्यान रखें। उसे समय-समय पर डॉक्टर के पास ले जाएं और उसकी सफाई का ध्यान रखें, ताकि वह स्वस्थ रहे और किसी तरह की परेशानी न हो।
#4
मोटापा होना
मोटापा सिर्फ मनुष्यों की ही समस्या नहीं होती, बल्कि जानवरों में भी यह एक आम समस्या बनती जा रही है। अगर आपकी बिल्ली मोटी हो गई है तो वह खुद को साफ करने में असमर्थ हो सकती है।
मोटापे के कारण उसकी त्वचा पर खुजली, संक्रमण या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापे के कारण उसकी चाल धीमी हो जाती है, जिससे वह खुद को ठीक से साफ नहीं कर पाती।
#5
बालों का लंबा होना
कुछ नस्लों की बिल्लियां बहुत लंबे बालों वाली होती हैं और उन्हें खुद को साफ करने में मेहनत लगाती है। अगर बालों की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो वे खुद को साफ करने में असमर्थ होती हैं।
ऐसे में बालों को छोटा करना या कटवाना बेहतर होता है, ताकि वे आराम से चल सकें और साफ रह सकें। इन कारणों से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी बिल्ली खुद को साफ क्यों नहीं कर रही है।