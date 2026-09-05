बिल्ली के खुद को साफ न करने के कारण

आपकी बिल्ली ने खुद को साफ करना बंद कर दिया है? जानिए इसके 5 कारण

लेखन सयाली 04:05 pm Sep 05, 202604:05 pm

क्या है खबर?

बिल्लियों का खुद को साफ करना एक प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया होती है। अगर आपकी बिल्ली अचानक खुद को साफ करना छोड़ देती है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी बिल्ली किसी समस्या का सामना कर रही है। इस लेख में हम 5 संभावित कारणों का जिक्र करेंगे, जिनसे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपकी बिल्ली खुद को साफ क्यों नहीं कर रही है।