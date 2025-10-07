भेड़ से लेकर मंता रे तक, जानिए मनुष्यों के लिए सुरक्षित जानवर

मनुष्य के लिए कुछ जानवर खतरनाक और कुछ सुरक्षित होते हैं। कई बार खतरनाक जानवरों को लेकर कई भ्रम भी फैल जाते हैं। वैसे भी कई खतरनाक जानवरों के बारे में सुनकर लोग घबरा जाते हैं और उन्हें खतरा मान लेते हैं। खैर, आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित हैं। इन जानवरों को देखकर लोग डरते हैं, लेकिन ये मनुष्यों के लिए सुरक्षित होते हैं।

#1 भेड़ भेड़ एक ऐसा जानवर है, जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। यह एक शाकाहारी जानवर है और मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है। ये अपने झुंड के साथ रहना पसंद करती हैं और अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। भेड़ के मांस और ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भेड़ को धार्मिक रूप से भी पवित्र माना जाता है। इसलिए कई लोग इसे अपने घर का हिस्सा बना लेते हैं।

#2 खरगोश खरगोश भी एक शाकाहारी जानवर है, जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। यह एक प्यारा और चंचल जानवर है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। खरगोश अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं और अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इनके फर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खरगोश को कई जगहों पर पालतू जानवर के रूप में भी रखा जाता है।

#3 मंता रे मंता रे एक समुद्री जीव है, जो मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। ये बड़े आकार के होते हैं और समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। मंता रे शाकाहारी होते हैं और समुद्र में छोटे जीव खाकर अपना पेट भरते हैं। इनके आकार के कारण लोग इनसे डर जाते हैं, लेकिन ये मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं होते हैं। मंता रे को कई जगहों पर 'समुद्री गिद्ध' भी कहा जाता है।