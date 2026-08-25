क्या आप अपने बच्चे को फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर देते हैं? जानें इसके दुष्प्रभाव
क्या है खबर?
बच्चों को रोजाना दूध देना जरूरी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर में क्या-क्या होता है? अगर आप अपने बच्चे को रोजाना कोई फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर देते हैं तो आपको बता दें कि इसमें मौजूद कई चीजें बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर के सेवन से होने वाले नुकसान और इसके सुरक्षित विकल्पों के बारे में बताते हैं।
#1
फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर में होती है ज्यादा मिठास
बाजार में मिलने वाले फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर में बहुत ज्यादा मिठास होती है, जो आपके बच्चे के दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा इससे बच्चे को वजन बढ़ने, मधुमेह की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर के बजाय प्राकृतिक मिठास देने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करवाएं, जैसे केला, आम या अन्य फल।
#2
अप्राकृतिक मिठास भी है समस्या
कुछ ब्रांड अपने फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर में अप्राकृतिक मिठास का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद हानिकारक है। ये रासायनिक तत्व होते हैं और इनका अधिक सेवन करने से सिरदर्द, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन और अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं।
ऐसे में जब भी आप किसी फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर को खरीदने जाए तो उसकी पैकेजिंग पर मौजूद सामग्री को पढ़ने की आदत डालें। आप इसकी जगह घर पर बने फ्लेवर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
कृत्रिम स्वाद भी है खतरनाक
बच्चों के लिए तैयार किए जाने वाले फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर में नकली स्वाद का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये स्वाद बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
इनके कारण बच्चों को एलर्जी, त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में दिक्कत और अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, जब भी आप किसी फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर को खरीदने जाए तो उसकी पैकेजिंग पर मौजूद सामग्री को पढ़ने की आदत डालें।
#4
दूध प्रोटीन का पाचन पर असर
अगर आप अपने बच्चे को रोजाना किसी फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर का सेवन करवाते हैं तो उसमें दूध प्रोटीन नाम का पाचन में रुकावट पैदा करने वाला तत्व भी मौजूद हो सकता है।
यह तत्व बच्चों के शरीर में दूध प्रोटीन के पाचन को बाधित कर सकता है, जिससे बच्चे को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से बच्चे में पेट दर्द, उल्टी, दस्त और अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं।
विकल्प
फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर के सुरक्षित विकल्प
अगर आप अपने बच्चे को रोजाना कोई फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर देते हैं तो आज से ही देना बंद कर दें। इसके बजाय आप घर पर ही दूध में प्राकृतिक फल, जैसे केला, आम, स्ट्रॉबेरी, सेब, आड़ू और अनानास आदि डालकर स्मूदी बना सकते हैं।
आप चाहें तो दूध में थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर भी दे सकते हैं। इस तरह आप बिना किसी नुकसान के अपने बच्चे को रोजाना दूध पिला सकते हैं।