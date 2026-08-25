बच्चों को फ्लेवर वाला दूध पाउडर देने के नुकसान

क्या आप अपने बच्चे को फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर देते हैं? जानें इसके दुष्प्रभाव

लेखन सयाली 03:31 pm Aug 25, 202603:31 pm

क्या है खबर?

बच्चों को रोजाना दूध देना जरूरी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर में क्या-क्या होता है? अगर आप अपने बच्चे को रोजाना कोई फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर देते हैं तो आपको बता दें कि इसमें मौजूद कई चीजें बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आइए आज हम आपको फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर के सेवन से होने वाले नुकसान और इसके सुरक्षित विकल्पों के बारे में बताते हैं।