मोबाइल पानी में गिर जाए तो अपनाएं ये 5 हैक्स, बच जाएगा 

#1 मोबाइल को तुरंत करें बंद अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाए तो सबसे पहले उसे तुरंत बंद कर दें। इससे मोबाइल के अंदर पानी के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके बाद मोबाइल को सूखे और हवादार जगह पर रखें ताकि पानी जल्दी सूख सके। ध्यान दें कि मोबाइल को गर्मी देने वाले उपकरणों जैसे बाल सुखाने वाली मशीन या हीटर के पास न रखें क्योंकि इससे मोबाइल के अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है।

#2 मोबाइल को सूखा दें मोबाइल को पानी से बाहर निकालने के बाद उसे तुरंत किसी सूखे कपड़े या तौलिये से पोंछ लें। इससे अतिरिक्त पानी हट जाएगा और मोबाइल के अंदर नमी कम होगी। इसके बाद मोबाइल को हवा में सूखने दें, जैसे कि पंखे के नीचे या धूप में रखें। ध्यान दें कि मोबाइल को गर्मी देने वाले उपकरणों के पास न रखें क्योंकि इससे मोबाइल के अंदर के हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है।

#3 सिम कार्ड और बैटरी निकालें अगर आपका मोबाइल पानी में गिर गया है तो उसमें से सिम कार्ड और बैटरी निकालना जरूरी है। इससे मोबाइल के अंदर की नमी कम होगी और पानी हटाने में मदद मिलेगी। सिम कार्ड और बैटरी निकालने के बाद मोबाइल को कुछ घंटों के लिए किसी सूखे कपड़े या तौलिये से पोंछ लें। इसके बाद मोबाइल को हवा में सूखने दें, जैसे कि पंखे के नीचे या धूप में रखें।

#4 चावल का करें इस्तेमाल चावल मोबाइल को सूखाने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में चावल भरें और अपने मोबाइल को उसमें डाल दें। 24-48 घंटे बाद मोबाइल को चावल से निकालें और जांचें कि वह सही काम कर रहा है या नहीं। अगर मोबाइल सही काम नहीं करता तो उसे किसी जानकार के पास ले जाएं। चावल मोबाइल को पूरी तरह से सूखा नहीं सकते हैं इसलिए बेहतर होगा कि आप मोबाइल को किसी जानकार के पास ले जाएं।