डांडिया नाइट के लिए गुजराती स्नैक्स

नवरात्रि: डांडिया नाइट के दौरान इन गुजराती स्नैक्स का लें आनंद, मजा हो जाएगा दोगुना

लेखन सयाली 02:38 pm Oct 04, 202602:38 pm

क्या है खबर?

इस साल नवरात्रि का त्योहार 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और यह 9 दिनों तक मनाया जाएगा। इस दौरान गुजरात में डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर डांडिया का आनंद लेते हैं। इस अवसर पर गुजराती खाने की भी धूम रहती है। अगर आप भी इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं तो आइए आज हम आपको ऐसे गुजराती स्नैक्स की रेसिपी बताते हैं, जो डांडिया नाइट को खास बनाएंगे।