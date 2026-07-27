घर पर इस तरह से उगाएं स्नेक प्लांट, मिलेगा भरपूर लाभ

पौधे को पोषण देने के लिए समय-समय पर खाद डालना जरूरी है। आप जैविक खाद जैसे गोबर की खाद या कम्पोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और उसकी बढ़त बेहतर होगी।

हर तीन महीने में एक बार खाद डालना पर्याप्त होता है। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा और जल्दी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि खाद डालने से पहले मिट्टी अच्छी तरह से गीली होनी चाहिए ताकि पौधे को अधिक नमी मिले।