पानी में उगाया जा सकता है पत्तेदार धनिया, जानिए कैसे
क्या है खबर?
पानी में धनिया उगाना एक आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप ताजा धनिया अपने रसोईघर में ही उगा सकते हैं। यह तरीका न केवल समय बचाता है, बल्कि आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप आसानी से पानी में धनिया उगा सकते हैं और इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ सुझाव भी देंगे, जिससे आपका धनिया पौधा स्वस्थ और हरा-भरा रहेगा।
#1
सही बर्तन का चयन करें
धनिया उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक सही आकार का बर्तन चुनना होगा। ऐसा बर्तन चुनें जिसमें गहराई कम से कम 6-8 इंच हो ताकि पौधे को पर्याप्त जगह मिल सके। इसके अलावा बर्तन के नीचे छेद होना जरूरी है ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके और जड़ें सड़न से बच सकें। आप प्लास्टिक, मिट्टी या लकड़ी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि वे साफ और अच्छे से छेद वाले हों।
#2
अच्छी मिट्टी का उपयोग करें
पानी में धनिया उगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें जरूरी पोषक तत्व हों। इसके अलावा मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए ताकि पौधे को सही मात्रा में पानी मिल सके। आप खुद भी मिट्टी बना सकते हैं या बाजार से तैयार मिट्टी खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत चिकनी न हो, वरना पौधे की जड़ें सही से विकसित नहीं हो पाएंगी।
#3
बीज बोने का तरीका
धनिया के बीज बोने के लिए पहले मिट्टी को अच्छे से गीला करें, फिर हल्के हाथों से बीज फैलाएं। ध्यान रखें कि बीज एक-दूसरे से थोड़ी दूरी पर हों ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें। इसके बाद फिर से मिट्टी को हल्का गीला करें। बीज बोने के बाद उन्हें धूप में न रखें, बल्कि किसी छायादार जगह पर रखें ताकि वे धीरे-धीरे अंकुरित हो सकें। नियमित रूप से पानी डालते रहें ताकि मिट्टी हमेशा नम रहे।
#4
पौधे को पोषण दें
धनिया पौधे को स्वस्थ रखने के लिए उसे समय-समय पर पोषण देना जरूरी है। इसके लिए आप प्राकृतिक खाद जैसे गोबर की खाद या कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसे मिट्टी पर हल्के हाथों से फैला दें ताकि पौधे की जड़ें इसे अवशोषित कर सकें। इसके अलावा हफ्ते में एक बार तरल खाद भी दे सकते हैं जिससे पौधा तेजी से बढ़ेगा और हरा-भरा रहेगा। ध्यान रखें कि खाद डालते समय पौधे की जड़ों पर न पड़े।
#5
नियमित देखभाल करें
पौधे की नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। हर दिन उसे पानी दें और अगर मौसम ज्यादा गर्म हो तो दो बार पानी दें। सप्ताह में एक बार कीटनाशक स्प्रे करें ताकि कोई कीड़ा या बीमारी आपके धनिया पौधे को नुकसान न पहुंचा सके। इन सरल तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपने घर पर पानी में धनिया उगा सकते हैं। यह न केवल आपके भोजन का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपके रसोईघर को भी हरा-भरा बनाएगा।