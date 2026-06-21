ग्रीन टी बनाम काली चाय: कौन-सी चाय ब्लड शुगर को प्रभावी तरीके से करती है कम?
क्या है खबर?
चाय का सेवन न केवल ताजगी प्रदान करता है, बल्कि इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट के कारण सेहत को कई फायदे भी मिलते हैं। हालांकि, इस पेय की कई किस्में हैं और ग्रीन टी और काली चाय को सबसे सेहतमंद माना जाता है। इनमें से कौन-सी चाय ब्लड शुगर को अधिक प्रभावी तरीके से कम करने में मदद कर सकती है? आइए जानते हैं कि इनमें से किसका चयन करना ज्यादा लाभदायक है।
पोषक तत्व
ग्रीन टी और काली चाय में मौजूद पोषक तत्व
ग्रीन टी और काली चाय, दोनों में कैटेचिन नामक एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। हालांकि, ग्रीन टी में काली चाय की तुलना में कैटेचिन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा ग्रीन टी में फ्लेवोनोइड्स भी होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। काली चाय में भी एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इसकी मात्रा ग्रीन टी के मुकाबले कम होती है।
प्रभावी
ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना
ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में ग्रीन टी अधिक असरदार मानी जाती है। इसके कैटेचिन और फ्लेवोनोइड्स ब्लड शुगर के स्तर को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये तत्व इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बेहतर तरीके से नियंत्रित होता है। काली चाय भी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता ग्रीन टी की तुलना में थोड़ी कम होती है।
सेवन
ग्रीन टी और काली चाय का सेवन करने का सही तरीका
ग्रीन टी को बनाने के लिए इसे हल्के गर्म पानी में डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे छानकर पिएं। इसे अधिक गर्म करने से बचें, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर काली चाय बनाने के लिए इसे उबलते पानी में डालकर 3-5 मिनट तक पकाएं, फिर इसे छानकर पिएं। दोनों ही चाय को बिना चीनी के पिएं, क्योंकि इससे इनके सेहतमंद गुण प्रभावित हो सकते हैं।
फायदे
ग्रीन टी और काली चाय के फायदे
ग्रीन टी का सेवन वजन कम करने, दिल की सेहत में सुधार करने और पाचन को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद कैटेचिन एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में चर्बी को जलाने में मदद करते हैं। दूसरी ओर काली चाय का सेवन पाचन को स्वस्थ रखने, तनाव को कम करने और दिल की बीमारियों के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है। दोनों ही चाय के अपने-अपने फायदे हैं।