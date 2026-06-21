ग्रीन टी बनाम काली चाय: कौन-सी चाय ब्लड शुगर को प्रभावी तरीके से करती है कम?

पोषक तत्व

ग्रीन टी और काली चाय में मौजूद पोषक तत्व

ग्रीन टी और काली चाय, दोनों में कैटेचिन नामक एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट होता है, जो शरीर में हानिकारक तत्वों से लड़ने में मदद करता है। हालांकि, ग्रीन टी में काली चाय की तुलना में कैटेचिन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा ग्रीन टी में फ्लेवोनोइड्स भी होते हैं, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। काली चाय में भी एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन इसकी मात्रा ग्रीन टी के मुकाबले कम होती है।