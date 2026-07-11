कॉम्बिनेशन प्रकार के बालों की देखभाल के सुझाव

बालों में रूखापन और जड़ें चिपचिपी रहती हैं? जानिए इनकी देखभाल करने के तरीके

लेखन सयाली 10:26 am Jul 11, 202610:26 am

क्या है खबर?

कई लोगों के बालों की जड़ें चिपचिपी होती हैं, जबकि सिरों से उनके बाल रूखे होते हैं। ऐसे बालों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों की स्थिति को सुधार सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। सही शैंपू से लेकर हफ्ते में एक बार सिर पर तेल मालिश तक, ये सभी तरीके आपके बालों को पोषण देंगे और उन्हें खूबसूरत बनाएंगे।