बालों में रूखापन और जड़ें चिपचिपी रहती हैं? जानिए इनकी देखभाल करने के तरीके

बालों में रूखापन और जड़ें चिपचिपी रहती हैं? जानिए इनकी देखभाल करने के तरीके
क्या है खबर?
कई लोगों के बालों की जड़ें चिपचिपी होती हैं, जबकि सिरों से उनके बाल रूखे होते हैं। ऐसे बालों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों की स्थिति को सुधार सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। सही शैंपू से लेकर हफ्ते में एक बार सिर पर तेल मालिश तक, ये सभी तरीके आपके बालों को पोषण देंगे और उन्हें खूबसूरत बनाएंगे।
#1
सही शैंपू का चयन करें
बालों की देखभाल के लिए सबसे पहला कदम सही शैंपू का चयन करना है। ऐसे शैंपू का उपयोग करें, जो खासतौर पर ऐसे मिश्रित बनावट वाले बालों के लिए बनाए जाते हैं। ये शैंपू न केवल आपकी जड़ों को चिपचिपे होने से बचाते हैं, बल्कि सिरों को भी नमी देते हैं। शैंपू करते समय हल्के हाथों से मालिश करें, ताकि बालों की जड़ों में रक्त संचार बढ़े और वे स्वस्थ रहें।
#2
कंडीशनर का उपयोग करें
शैंपू करने के बाद हमेशा कंडीशनर का उपयोग करें। यह आपके बालों की लंबाई और सिरों को नमी देता है, जिससे वे रूखे नहीं होते। कंडीशनर लगाने के बाद कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर पानी से धो लें। इससे आपके बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं तो हफ्ते में 2 बार कंडीशनर लगाएं। इससे आपके बालों को भरपूर नमी मिलेगी और वे स्वस्थ दिखेंगे।
#3
तेल मालिश करें
सप्ताह में एक बार सिर पर तेल मालिश करना बहुत जरूरी है। नारियल या जैतून का तेल सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। मालिश करने से पहले तेल को हल्का गर्म कर लें, ताकि वह बेहतर तरीके से बालों में समा सके। इससे बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और बाल चमकदार बनते हैं। अपने बालों के प्रकार के हिसाब से ही सही तेल का चुनाव करना चाहिए।
#4
गर्म पानी से बचें
बाल धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें, क्योंकि इससे बालों की नमी खत्म हो जाती है और वे टूटने लगते हैं। हमेशा ठंडे या गुनगुने पानी का उपयोग करें, ताकि बालों की प्राकृतिक नमी बनी रहे। ठंडा या गुनगुना पानी बालों की जड़ों को भी पोषण देता है और उन्हें स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा ठंडा पानी बालों को चमकदार भी बनाता है, जिससे आपके बाल मुलायम और खूबसूरत दिखते हैं।
#5
हेयर मास्क लगाएं
हेयर मास्क आपके बालों की गहराई तक जाकर उन्हें पोषण देता है। हफ्ते में एक बार हेयर मास्क लगाना चाहिए। इसके लिए आप बाजार में उपलब्ध अलग-अलग प्रकार के हेयर मास्क चुन सकते हैं या घर पर ही एलोवेरा और दही का मिश्रण जैसे हेयर मास्क बनाकर लगा सकते हैं। इन सभी तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाए रख सकते हैं।