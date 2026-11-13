अंगूर या संतरा? जानिए इनमें से किसका सेवन है अधिक फायदेमंद

अंगूर में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन C, विटामिन K और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है।

ये तत्व शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और पोटेशियम की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

इसके अलावा अंगूर में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं। अंगूर में मौजूद एक खास तत्व हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।