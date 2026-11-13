अंगूर या संतरा? जानिए इनमें से किसका सेवन है अधिक फायदेमंद
क्या है खबर?
अंगूर और संतरा दोनों ही खट्टे-मीठे फल हैं, जिनका सेवन कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। हालांकि, इन दोनों में पोषक तत्वों की मात्रा और स्वास्थ्य लाभों में कुछ अंतर है। अंगूर में विटामिन C, विटामिन K और पोटेशियम होता है, जबकि संतरे में फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। आइए जानते हैं कि इन दोनों में से किसका सेवन सेहत के लिए अधिक फायदेमंद है।
अंगूर
अंगूर के फायदे
अंगूर में कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन C, विटामिन K और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है।
ये तत्व शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और पोटेशियम की कमी को दूर करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा अंगूर में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं। अंगूर में मौजूद एक खास तत्व हृदय स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
संतरा
संतरे के फायदे
संतरे में फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है। फाइबर पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है।
कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।
इसके अलावा संतरे में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं। ये गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाने में सहायक हो सकते हैं।
अंतर
पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर
अंगूर और संतरे दोनों में विटामिन C की अच्छी मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक है।
हालांकि, संतरे में विटामिन C की मात्रा अंगूर की तुलना में ज्यादा होती है। इसके अलावा अंगूर में विटामिन K और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है, जबकि संतरे में फाइबर, कैल्शियम और पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है।
अंगूर में ऐसे तत्व भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक चीजों से बचाने में मदद कर सकते हैं।
चयन
किसका चयन करना चाहिए?
अब सवाल उठता है कि अंगूर या संतरा, इनमें से किसका चयन करना चाहिए? इसका उत्तर आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों पर निर्भर करता है।
अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अंगूर का चयन करें, वहीं अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो संतरा बेहतर विकल्प हो सकता है।
हालांकि, अगर आपको दोनों ही फल पसंद हैं तो आप अपनी डाइट में दोनों को शामिल कर सकते हैं।