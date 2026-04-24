गर्मियों के दौरान जुखाम या एलर्जी हो गई है? इन 5 तरीकों से पाएं राहत

अगर गर्मियों के दौरान आपको जुखाम या एलर्जी जैसी समस्या हो जाती है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके कारण काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जुखाम या एलर्जी की समस्या से सिरदर्द, गले में खराश और आंखों में खुजली जैसी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको जुखाम या एलर्जी को ठीक करने के लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं।

#1 पानी का सेवन बढ़ाएं जुखाम या एलर्जी के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ आदि भी पी सकते हैं। इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और जुखाम या एलर्जी की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी।

#2 नमक का पानी बनाकर पिएं जुखाम या एलर्जी के कारण शरीर में नमक की कमी हो सकती है और इससे उभरने के लिए नमक का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर इसे पी लें। इससे शरीर में नमक का संतुलन बना रहेगा और जुखाम या एलर्जी की समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप नींबू पानी में भी थोड़ा-सा नमक मिला सकते हैं, जिससे स्वाद भी बढ़ जाएगा।

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#3 ताजे फलों का सेवन करें गर्मियों में तरबूज, खरबूज, लीची, आम और अंगूर जैसे कई ताजे फल बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है। यह पोषक तत्व जुखाम या एलर्जी को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये फल शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे ठंड की समस्या का इलाज जल्द होता है। लाभ के लिए इन फलों का सेवन करें।

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#4 जुखाम या एलर्जी से बचाव के उपाय जुखाम या एलर्जी से बचाव के लिए ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें। इसके बजाय हल्का ठंडा खाना खाएं और परेशानी महसूस होने पर ठंडी चीजों का सेवन बिलकुल बंद कर दें। इसके साथ ही ठंड या एलर्जी से ग्रस्त व्यक्ति को ठंडे स्थान पर कम रहना चाहिए और ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए। इसके अलावा हल्के गर्म पानी या गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। AC वाले कमरे में सोने से भी परहेज करना चाहिए।