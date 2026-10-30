क्या आपके पास रॉकेट सलाद की पत्तियां हैं? इससे बने इन व्यंजनों को आजमाएं
क्या है खबर?
रॉकेट सलाद की पत्तियां एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो सलाद में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सलाद तक ही सीमित नहीं है? आइए आज हम आपको रॉकेट सलाद की पत्तियों से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे और आपकी रसोई को एक नया अंदाज देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं।
#1
रॉकेट सलाद की पत्तियों का पेस्तो
पेस्तो एक मशहूर इटालियन सॉस है, जिसे आमतौर पर बेसिल से बनाया जाता है। अगर आपके पास बेसिल नहीं है तो आप रॉकेट सलाद की पत्तियों से भी पेस्तो बना सकते हैं।
इसके लिए रॉकेट सलाद की पत्तियों को लहसुन, पाइन नट्स और जैतून के तेल के साथ पीसकर एक चिकना पेस्ट तैयार कर लें। इस सॉस का इस्तेमाल आप पास्ता, सैंडविच या ग्रिल्ड सब्जियों जैसे व्यंजनों पर कर सकते हैं।
#2
रॉकेट सलाद की पत्तियों का सूप
अगर आप सूप पसंद करते हैं तो रॉकेट सलाद की पत्तियों से स्वादिष्ट सूप बनाएं। इसके लिए प्याज, लहसुन और आलू को उबालकर उसमें रॉकेट सलाद की पत्तियां डालें और थोड़ी देर पकने दें।
अब इस मिश्रण को मिक्सर में पीसकर चिकना कर लें। इसमें नमक, काली मिर्च और क्रीम मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।
यह सूप न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है।
#3
रॉकेट सलाद की पत्तियों की चटनी
रॉकेट सलाद की पत्तियों से बनाई जाने वाली यह चटनी आपके खाने का स्वाद बढ़ा देगी। इसके लिए नारियल, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन और ताजगी भरे रॉकेट सलाद की पत्तियां को साथ में पीस लें।
इस मिश्रण को थोड़ा-सा तड़का लगाकर ही परोसना चाहिए। यह चटनी रोटी, पराठे या डोसा के साथ बहुत अच्छी लगती है।
इसे बनाना आसान है और यह आपके खाने को एक नया स्वाद दे सकती है।
#4
रॉकेट सलाद की पत्तियों का पराठा
अगर आप नए तरह के पराठे आजमाना पसंद करते हैं तो रॉकेट सलाद की पत्तियों का पराठा जरूर बनाएं। इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटी हुई रॉकेट सलाद की पत्तियां, नमक, हल्दी और थोड़ा-सा तेल मिलाकर गूंध लें।
अब इस आटे की लोई बनाकर बेल लें और तवे पर सेंक लें। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे आपके खाने में विविधता आएगी।
इसे चटनी या अचार के साथ खाएं।