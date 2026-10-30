रॉकेट सलाद की पत्तियां

क्या आपके पास रॉकेट सलाद की पत्तियां हैं? इससे बने इन व्यंजनों को आजमाएं

लेखन सयाली 04:25 pm Oct 30, 202604:25 pm

क्या है खबर?

रॉकेट सलाद की पत्तियां एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जो सलाद में इस्तेमाल की जाती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सलाद तक ही सीमित नहीं है? आइए आज हम आपको रॉकेट सलाद की पत्तियों से बनाए जाने वाले कुछ व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे और आपकी रसोई को एक नया अंदाज देंगे। इन व्यंजनों को बनाना आसान है और ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं।