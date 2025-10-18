दिवाली पर घर लाएं ये 5 पौधे, सुख-समृद्धि के साथ-साथ खुशियां भी देंगे

दिवाली के मौके पर लोग अपने घर को साफ करने के साथ-साथ सजाते भी हैं। हालांकि, अगर आप अपने घर को सजाने के साथ अच्छा-खासा पौधा भी लाना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ खास पौधे आपके लिए अच्छे रहेंगे। ये पौधे न केवल घर की शोभा बढ़ाएंगे, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगे। आइए आज हम आपको पांच ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिन्हें दिवाली के दिन घर लाना शुभ माना जाता है।

#1 बेसिल प्लांट बेसिल यानी तुलसी को पवित्र पौधा माना जाता है और यह हर हिंदू के लिए शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे के आस-पास रहने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस वजह से दिवाली पर तुलसी का पौधा लाना अच्छा माना जाता है।

#2 मनी प्लांट मनी प्लांट को 'लकी प्लांट' भी कहा जाता है। इसका कारण है कि इस पौधे की पत्तियां दिल के आकार की होती हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक, मनी प्लांट घर में लगाने से धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा मनी प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है और अन्य पौधों की तरह इसे भी देखभाल के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है।

#3 बैंबू प्लांट बैंबू प्लांट को फेंग शुई में बहुत अहमियत दी जाती है और इसे घर में लगाने से सुख-समृद्धि के साथ-साथ खुशियां भी मिलती हैं। फेंग शुई के मुताबिक, बांस का पौधा घर में धन और समृद्धि लाता है। इसके अलावा इस पौधे को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। इस वजह से दिवाली पर बांस का पौधा लाना शुभ माना जाता है।

#4 जेड प्लांट जेड प्लांट को 'मनी ट्री' भी कहा जाता है और इसे भी वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। जेड प्लांट घर में लगाने से धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा जेड प्लांट घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्तर भी बढ़ाता है और अन्य पौधों की तरह इसे भी देखभाल के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती है। इस वजह से दिवाली पर जेड प्लांट लाना शुभ माना जाता है।