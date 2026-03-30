दिल्ली में IPL मैच देखने जाएं तो उठाएं इन पकवानों का लुत्फ, मजा हो जाएगा दोगुना

#1 छोले भटूरे छोले भटूरे का स्वाद दिल्ली में सबसे अलग होता है और यह व्यंजन हर गली-नुक्कड़ पर मिल जाता है। मसालेदार छोले और कुरकुरे भटूरे खाते हुए मन मानो तृप्त-सा हो जाता है। इसके साथ आम का अचार और प्याज जरूर लें, ताकि आप असली दिल्ली वालों की तरह छोले भटूरे खा पाएं। दिल्ली में आपको सुबह से लेकर रात तक सड़कों पर छोले भटूरे आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ लस्सी हो जाए तो मजा ही अलग है।

#2 दही भल्ला दही भल्ला भी एक ऐसा व्यंजन है, जो दिल्ली के लोगों को बहुत पसंद आता है। इसे बनाने के लिए दही को फेंटा जाता है और उसमें मिठास जोड़ी जाती है। इसके बाद बाल से बने भल्लों को इसमें डालकर चटनी और मसालों के साथ परोसा जाता है। दही भल्ला स्वाद में बढ़िया होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। इसे गर्मी के दौरान खाएंगे तो आपको ठंडक भी मिलेगी।

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#3 मोमो दिल्ली आए और मोमो नहीं खाए तो आपकी यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती। यह नेपाली पकवान अब दिल्ली का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड बन गया है। यहां पर आपको इसके कई अनोखे फ्लेवर मिलेंगे, जिनमें अफगानी, तंदूरी, मलाई और कुरकुरे मोमो आदि शामिल हैं। इस स्ट्रीट फूड की खासियत यह है कि यह दिनभर मिलता है और हर गली में आसानी से उपलब्ध रहता है। इसे लाल चटनी के साथ मजे लेकर खाएं।

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#4 आलू टिक्की आलू टिक्की भी एक लोकप्रिय गली-नुक्कड़ का व्यंजन है, जिसे आप अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास आसानी से खरीद सकते हैं। गर्मा-गर्म आलू टिक्की का स्वाद लेने के लिए आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपको आलू टिक्की पसंद है तो इसे ठेले से खरीदकर जरूर खाएं। यह आपके दिन को और भी खास बना देगी और भूख को शांत करेगी।