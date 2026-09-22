उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं? इन 5 चीजों को जरूर करें पैक
क्या है खबर?
उत्तराखंड भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक सुंदर राज्य है। यह हिमालय पर्वत की गोद में बसा है और यहां की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थल, झीलें, पहाड़ और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। अगर आप उत्तराखंड घूमने की योजना बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं, जिन्हें पैक करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
#1
आरामदायक कपड़े और जूते रखें
उत्तराखंड की जलवायु मौसम के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए अपने साथ आरामदायक कपड़े और जूते रखें।
गर्मियों में हल्के सूती कपड़े अच्छे रहते हैं, जबकि सर्दियों में ऊनी कपड़े जरूरी हैं। पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए आरामदायक जूते पहनें क्योंकि वहां की सड़कों पर चलना आसान नहीं होता।
इसके अलावा बारिश वाले मौसम में पानी से बचाने वाले जूते और छाता भी साथ रखें।
#2
जरूरी दवाएं ले जाना न भूलें
अगर आप किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं या आपको किसी खास दवा की जरूरत है तो उसे अपने साथ जरूर रखें।
इसके अलावा सर्दियों में अक्सर सर्दी-जुकाम, बुखार और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इन समस्याओं के इलाज के लिए भी कुछ सामान्य दवाएं अपने साथ रखें।
इससे आप यात्रा के दौरान किसी भी स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।
#3
चार्ज करने की सुविधा रखें
उत्तराखंड में कई ऐसी जगहें हैं, जहां बिजली की सुविधा नहीं होती या फिर कम मिलती है। ऐसे में अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक जरूर रखें।
इसके अलावा अगर आप कैमरे से फोटो खींचते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त बैटरी साथ रखें। इससे आप अपनी यात्रा के हर खास पल को बिना किसी चिंता के कैद कर सकते हैं।
#4
पानी की बोतल साथ रखें
उत्तराखंड में घूमते समय खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है।
इसके लिए अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें। कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की जगह स्टील की बोतल का इस्तेमाल करें क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है।
इसके अतिरिक्त पहाड़ी इलाकों में घूमते समय अधिक प्यास लग सकती है, इसलिए अपने साथ ज्यादा मात्रा में पानी भरकर ले जाएं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो।
#5
कैमरा और अन्य उपकरण साथ रखें
उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने के लिए कैमरा और अन्य उपकरण साथ रखें।
इसके अलावा अगर आप वीडियो बनाते हैं तो अपने साथ एक स्टैंड और माइक भी रखें।
इससे आप अपनी यात्रा के हर खास पल को बेहतरीन तरीके से कैद कर सकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं।