पहली बार हिमाचल प्रदेश जाने वालों के लिए टिप्स

पहली बार हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 04:29 pm Sep 21, 202604:29 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक सुंदर राज्य है, जो अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों, हरे-भरे जंगलों और शांत झीलों के लिए जाना जाता है। यह राज्य रोमांचक गतिविधियों के शौकीनों के लिए भी आदर्श स्थान है। अगर आप पहली बार हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित हो। आइए इन बातों के बारे में जानते हैं।