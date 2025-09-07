महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं डेनिम 'जोर्ट्स', इन 5 तरीकों से करें स्टाइल

शॉर्ट्स और स्कोर्ट्स के बाद अब एक नया बॉटम वियर चलन में आ गया है। हम बात कर रहे हैं डेनिम 'जोर्ट्स' की, जो महिलाओं का नया पसंदीदा परिधान बनता जा रहा है। यह घुटनों तक की लंबाई वाली जींस होती है, जो ढीली होती है। यह परिधान 60 और 90 के दशक में मशहूर था और एक बार फिर शानदार वापसी कर रहा है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको जोर्ट्स को स्टाइल करने के 5 तरीके बताएंगे।

#1 ट्यूब या ऑफ शोल्डर टॉप के साथ पहनें जोर्ट्स कोरियाई महिलाओं को बेहद पसंद आते हैं, क्योंकि ये एक कूल लुक प्रदान करते हैं। इन्हें स्टाइल करने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्यूब या ऑफ शोल्डर टॉप पहनना। इस आउटफिट में एक कैजुअल लुक मिलता है और कोरियाई लुक पाया जा सकता है। लुक को पूरा करने के लिए मोटी बेल्ट लगाएं और पैरों में स्नीकर्स पहनें। इस लुक के साथ बालों का जूड़ा बांध लें या पोनीटेल बना लें।

#2 टी-शर्ट के साथ स्टाइल करें अगर आप दोस्तों संग घूमने जा रही हैं और आराम को प्राथमिकता देना चाहती हैं तो जोर्ट्स के साथ टी-शर्ट पहनना बढ़िया रहेगा। आप अपनी पसंद के अनुसार फिटिंग वाली या ओवरसाइज्ड टी-शर्ट स्टाइल कर सकती हैं। इनके अलावा क्रॉप टॉप पहनना भी बढ़िया निर्णय होगा, जो फिटिंग वाला हो। ओवरसाइज्ड टी-शर्ट के पीछे वाले हिस्से को जोर्ट्स के अंदर टक करें और आगे के हिस्से को बाहर ही रहने दें।

#3 स्पेगेटी टॉप के साथ पेयर करें जोर्ट्स के साथ स्पेगेटी स्ट्रैप वाले टॉप पहनकर आप सबसे ज्यादा सुंदर दिख सकती हैं। यह आउटफिट न केवल आपको आकर्षक दिखाएगा, बल्कि गर्मी से भी बचाएगा। आप इस बॉटम वियर के साथ कैमिसोल पहन सकती हैं या स्पेगेटी स्ट्रैप वाले डिजाइनर टॉप कैरी कर सकती हैं। लुक को पूरा करने के लिए पैरों में जूते पहनें और मिनिमल एस्थेटिक वाले जेवर पहन लें। इस आउटफिट के साथ अपने बालों को खुला रखें

#4 शर्ट के साथ लगेगा शानदार अगर आप एक औपचारिक लुक पाना चाह रही हैं तो जोर्ट्स के साथ शर्ट पहनना सबसे बढ़िया निर्णय होगा। शर्ट एक सदाबहार परिधान है, जिसे आप कई अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। अपनी पसंद के मुताबिक शर्ट के बटन को खुला रखें या बंद रखें। खुला रखने पर शर्ट के नीचे कोई टॉप या टी-शर्ट पहन लें। शर्ट को आधा जोर्ट्स में टक करें और आधा बाहर रहने दें।