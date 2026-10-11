राजस्थान के बेहतरीन पर्यटन स्थल

राजस्थान की यात्रा पर जा रहे हैं? यहां के 5 बेहतरीन पर्यटन स्थलों को करें शामिल

लेखन अंजली 11:31 am Oct 11, 202611:31 am

क्या है खबर?

राजस्थान भारत का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य है। अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य महलों और शानदार किलों के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव देगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'गुलाबी नगरी' के नाम से भी जाना जाता है। यहां के किले और हवेलियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके अलावा उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और अजमेर जैसे शहर भी अपनी विशेषता के लिए मशहूर हैं। आइए जानें कि राजस्थान में कहां-कहां घूम सकते हैं।