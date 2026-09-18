लद्दाख की यात्रा के लिए पैक करें ये चीजें

लद्दाख की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 चीजों को जरूर करें पैक

लेखन अंजली 03:07 pm Sep 18, 202603:07 pm

क्या है खबर?

लद्दाख भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा एक अनोखा अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही तैयारी जरूरी है। अगर आप लद्दाख घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ चीजें अपने साथ ले जानी चाहिए ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो सके। आइए जानें कि लद्दाख की यात्रा के लिए क्या-क्या पैक करना चाहिए।