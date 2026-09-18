लद्दाख की यात्रा पर जा रहे हैं? इन 5 चीजों को जरूर करें पैक
क्या है खबर?
लद्दाख भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत जगह है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा एक अनोखा अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही तैयारी जरूरी है। अगर आप लद्दाख घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ चीजें अपने साथ ले जानी चाहिए ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो सके। आइए जानें कि लद्दाख की यात्रा के लिए क्या-क्या पैक करना चाहिए।
#1
गर्म कपड़े रखें
लद्दाख की ऊंचाई समुद्र तल से काफी अधिक है, जिससे यहां का मौसम ठंडा रहता है। भले ही आप गर्मियों में ही क्यों न जाएं, वहां रात में ठंड बहुत होती है।
इसलिए गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट, दस्ताने और टोपी जरूर साथ रखें।
इसके अलावा गर्म और हल्के कपड़े भी ले जाएं ताकि आप दिन के समय आराम से रह सकें। यहां पर तापमान 0 से 25 डिग्री के बीच रहता है।
#2
धूप का चश्मा और त्वचा की सुरक्षा
लद्दाख में सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं, खासकर जब आप ऊंचे पहाड़ों पर होते हैं तो इसका असर आपकी त्वचा पर पड़ सकता है।
इसलिए यहां पर धूप का चश्मा पहनना और त्वचा की सुरक्षा के लिए क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। क्रीम में कम से कम 50 का सुरक्षा स्तर हो और इसे हर 2 घंटे बाद लगाएं।
इसके अलावा जब भी आप बाहर निकलें तो सिर ढकने के लिए टोपी जरूर पहनें।
#3
पानी की बोतल साथ रखें
लद्दाख में पानी की कमी से बचने के लिए हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें और नियमित रूप से पानी पीते रहें।
यहां की हवा शुष्क होती है और शरीर जल्दी पानी की कमी का शिकार हो सकता है।
अगर संभव हो तो खुद से पानी भरने वाली बोतल का इस्तेमाल करें ताकि प्लास्टिक कचरा कम हो सके।
इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो आपको ताजगी और ऊर्जा देगा।
#4
प्राथमिक चिकित्सा किट रखें
लद्दाख की यात्रा करते समय प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां की ऊंचाई और ठंड के कारण स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
प्राथमिक चिकित्सा किट में पट्टियां, दर्द निवारक दवाइयां, मरहम, एंटीसेप्टिक लोशन आदि शामिल करें।
इसके अलावा अगर आपको किसी खास बीमारी की दवा लेनी होती है तो उसे भी अपने साथ रखें। यहां पर ऊंचाई के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव के लिए भी जरूरी है कि आप सावधानी बरतें।
#5
मोबाइल चार्जर या सौर ऊर्जा वाला चार्जर रखें
लद्दाख में बिजली की समस्या हो सकती है, खासकर गांवों में जहां जनरेटर तक नहीं होते इसलिए अपने मोबाइल फोन या कैमरे जैसे उपकरणों को चार्ज रखने के लिए मोबाइल चार्जर या सौर ऊर्जा वाला चार्जर जरूर रखें।
इससे आपकी यात्रा सुगम होगी और आप अपने प्रियजनों के साथ संपर्क में रह सकेंगे।
इसके अलावा आप अपने साथ एक छोटी टॉर्च भी ले जा सकते हैं, जो रात में उपयोगी साबित होगी।