भूटान में घूमने की जगहें

भूटान की यात्रा पर जा रहे हैं? इन जगहों का जरूर करें रुख

लेखन अंजली 08:25 pm Jun 15, 202608:25 pm

क्या है खबर?

हिमालय की गोद में बसा भूटान एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। भारत की उत्तरी सीमा से सटे इस देश में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। यहां के पहाड़, वन्यजीव और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। भूटान का अनोखा आकर्षण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। आइए जानते हैं कि भूटान में किन-किन जगहों की यात्रा की जा सकती है।