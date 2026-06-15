भूटान की यात्रा पर जा रहे हैं? इन जगहों का जरूर करें रुख
क्या है खबर?
हिमालय की गोद में बसा भूटान एक खूबसूरत देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। भारत की उत्तरी सीमा से सटे इस देश में हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। यहां के पहाड़, वन्यजीव और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। भूटान का अनोखा आकर्षण इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाता है। आइए जानते हैं कि भूटान में किन-किन जगहों की यात्रा की जा सकती है।
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पारो घाटी
पारो घाटी भूटान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह घाटी अपनी हरी-भरी पहाड़ियों और साफ-सुथरे नदियों के लिए मशहूर है। यहां का प्रमुख आकर्षण तख्त सांगचोय मठ है, जो पहाड़ी पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। इस मठ तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2-3 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इसका नजारा आपको थकान भूलने पर मजबूर कर देगा।
#2
थिम्पू
थिम्पू भूटान की राजधानी है और यहां कई सरकारी कार्यालय, स्कूल और अस्पताल स्थित हैं। यह शहर आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है। थिम्पू में आप राष्ट्रीय पुस्तकालय, हस्तशिल्प केंद्र और ताशी चो डजोंग जैसे प्रमुख स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। यहां हर साल भूटान के सबसे बड़े त्योहार का आयोजन होता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं।
#3
पुनाखा
पुनाखा भूटान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहां की प्रमुख आकर्षणों में पुनाखा डजोंग शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े डजोंगों में से एक है। इसके अलावा यहां की सफेद रेत वाली नदियां भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। पुनाखा में ट्रेकिंग करने वाले पर्यटकों को भी बहुत पसंद आता है। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
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बुमथांग घाटी
बुमथांग घाटी भूटान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहां कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। बुमथांग में कई प्राचीन मंदिर और मठ स्थित हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां स्थित जांकारू ल्हाखांग, माचुचु ल्हाखांग और कुंचु ल्हाखांग जैसे मंदिर भूटान की धार्मिक धरोहर का हिस्सा हैं। इन सभी जगहों पर जाकर आप भूटान की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं।