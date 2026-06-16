बकरी का दूध बनाम गाय का दूध: किसका पाचन पर पड़ता है कम प्रभाव?

पाचन

पाचन पर प्रभाव

बकरी का दूध गाय के दूध की तुलना में आसानी से पचता है। इसमें छोटे फैटी एसिड होते हैं, जो पाचन क्रिया को हल्का रखते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, जिन्हें दूध में मौजूद शक्कर से परेशानी होती है या जिनका पेट संवेदनशील होता है। गाय का दूध भी पौष्टिक होता है, लेकिन इसमें दूध में मौजूद शक्कर की मात्रा अधिक होने के कारण कुछ लोगों को इसे पचाने में दिक्कत हो सकती है।