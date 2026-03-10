पनीर के शौकीन हैं तो एक बार जरूर आजमाएं ये मसालेदार व्यंजन, सभी को आएंगे पसंद

पनीर भारतीय खान-पान में एक अहम स्थान रखता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। आमतौर पर पनीर को करी या टिक्का के रूप में ही बनाया जाता है। आइए आज हम आपको मसालेदार पनीर की कुछ ऐसी रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद आपके मुंह में पानी ला देगा। इन रेसिपी को बनाना आसान है और ये आपके खाने के अनुभव को और भी खास बना सकती हैं।

#1 मसाला पनीर टिक्का मसाला पनीर टिक्का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप किसी भी पार्टी या खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए पनीर के टुकड़ों को दही और मसालों में भिगोया लिया जाता है। इसके बाद इन्हें सीख पर लगाकर तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और सूखी मेथी का उपयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे हरी चटनी के साथ परोसा जाता है।

#2 पनीर भुर्जी पनीर भुर्जी एक जल्दी बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते या शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए पनीर को हाथों से तोड़कर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मसालों के साथ भून लिया जाता है। इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक मिलाकर इसे कुछ मिनट पकाया जाता है। यह व्यंजन रोटी या पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं।

Advertisement

#3 पनीर मखनी पनीर मखनी एक मलाईदार ग्रेवी वाला व्यंजन है, जिसमें टमाटर, क्रीम और मसालों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज और मसालों का पेस्ट बनाया जाता है। इसके बाद इसमें मलाई और मक्खन मिलाकर इसे पकाया जाता है। आखिर में इसमें पनीर के टुकड़े डाले जाते हैं। यह व्यंजन नान या जीरा रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना थोड़ा समय लेने वाला हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है।

Advertisement