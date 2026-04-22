सर्दी से छुटकारा दिला सकता है अदरक, जानिए इसके 5 इस्तेमाल

अदरक एक ऐसा मसाला है, जो लगभग हर रसोई में मौजूद होता है। यह न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि कई औषधीय गुणों से भरपूर भी है। अदरक में सूजन कम करने और शरीर को ताकत देने वाले गुण होते हैं, जो सर्दी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सर्दी के दौरान अदरक को किन-किन तरीकों से इस्तेमाल करके इससे राहत मिल सकती है।

#1 अदरक की चाय का सेवन करें अदरक की चाय पीना सर्दी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे बनाने के लिए एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें एक चम्मच चायपत्ती डालें और अच्छे से उबालें। चाय को छानकर कप में डालें और स्वाद बढ़ाने के लिए शहद मिला सकते हैं। यह चाय न केवल आपको गर्माहट देती है, बल्कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है।

#2 अदरक का रस निकालकर पिएं अदरक का रस सर्दी से राहत पाने का एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए ताजे अदरक के टुकड़ों को कद्दूकस करके उसका रस निकाल लें। इस रस को एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर पिएं। आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा और यह अधिक असरदार होगा। अदरक का रस पीने से आपके शरीर को गर्माहट मिलेगी और ठंड की समस्या दूर होगी।

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#3 अदरक और शहद का मिश्रण खाएं अदरक और शहद का मिश्रण भी ठंड से राहत पाने का एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा कटा हुआ अदरक लें और उसे शहद में मिला लें। इस मिश्रण को दिन में दो बार खाने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और ठंड की समस्या कम होती है। यह मिश्रण आपके गले को भी आराम देता है और खांसी-जुकाम से राहत दिलाता है।

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#4 अदरक के टुकड़े चबाएं अगर आप सीधे अदरक के टुकड़े चबाते हैं तो इससे भी आपको ठंड से राहत मिल सकती है। इसके लिए कुछ ताजे अदरक के टुकड़े लें और उन्हें धीरे-धीरे चबाएं। इससे आपके शरीर को प्राकृतिक रूप से गर्माहट मिलेगी और ठंड की समस्या कम होगी। यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें अदरक का स्वाद पसंद नहीं होता या जो इसे चाय या रस के रूप में नहीं लेना चाहते।