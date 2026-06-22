मोशन सिकनेस से राहत दिला सकता है अदरक, जानिए कैसे
क्या है खबर?
मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें यात्रा के दौरान सिर चकराना, उल्टी आना, मतली और पसीना आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर यह स्थिति तब होती है, जब आप गाड़ी, बस या जहाज में सफर करते हैं। इस स्थिति से राहत पाने के लिए आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अदरक किस तरह मोशन सिकनेस से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।
#1
अदरक की चाय का सेवन करें
अदरक की चाय का सेवन मोशन सिकनेस से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक कप पानी में थोड़ी सी कटी हुई अदरक डालकर उबालें, फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लें। यह चाय पेट को शांत करने और उल्टी आने की भावना को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा अदरक की चाय पीने से शरीर को ताजगी और ऊर्जा भी मिलती है।
#2
अदरक का रस लें
अदरक का रस भी मोशन सिकनेस के लिए एक असरदार उपाय हो सकता है। इसके लिए ताजा अदरक का टुकड़ा लेकर उसे कदूकस कर लें और उसका रस निकाल लें। इस रस को थोड़ा पानी मिलाकर पीने से पेट की जलन कम होती है और उल्टी की भावना भी कम होती है। अदरक का रस पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और मोशन सिकनेस से राहत मिलती है।
#3
अदरक के टुकड़े चबाएं
अगर आपको अदरक पसंद है तो आप इसके टुकड़ों को चबाकर भी मोशन सिकनेस से राहत पा सकते हैं। इसके लिए ताजा कटा हुआ अदरक का टुकड़ा लेकर उसमें थोड़ा सा नमक लगाकर चबाएं। यह तरीका पेट को शांत रखने और उल्टी की भावना को कम करने में मदद करता है। अदरक के टुकड़ों को चबाने से शरीर को ठंडक मिलती है और मोशन सिकनेस से राहत मिलती है।
#4
अदरक कैंडी खाएं
बाजार में अदरक कैंडी भी मिलती हैं, जिन्हें खाकर आप मोशन सिकनेस से राहत पा सकते हैं। इन कैंडी में प्राकृतिक रूप से बने अदरक के स्वाद वाले होते हैं, जो जल्दी असर करते हैं और पेट को शांत रखते हैं। इन कैंडी को चूसने से उल्टी की भावना कम होती है और शरीर को ताजगी मिलती है। यह कैंडी यात्रा के दौरान आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं।
#5
अदरक के तेल से मालिश करें
अदरक का तेल भी मोशन सिकनेस के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा अदरक का तेल लेकर माथे पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे सिर दर्द कम होगा और उल्टी की भावना भी कम होगी। अदरक के तेल की खुशबू से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। यह उपाय यात्रा के दौरान आपको आरामदायक महसूस कराएगा और मोशन सिकनेस से राहत दिलाएगा।