मोशन सिकनेस से राहत के लिए अदरक

मोशन सिकनेस से राहत दिला सकता है अदरक, जानिए कैसे

लेखन अंजली 02:36 pm Jun 22, 202602:36 pm

क्या है खबर?

मोशन सिकनेस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें यात्रा के दौरान सिर चकराना, उल्टी आना, मतली और पसीना आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर यह स्थिति तब होती है, जब आप गाड़ी, बस या जहाज में सफर करते हैं। इस स्थिति से राहत पाने के लिए आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अदरक किस तरह मोशन सिकनेस से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।