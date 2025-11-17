बहु को घर लाने के बाद ये तोहफे दे सकती हैं सास, बढ़ेगा प्रेम और स्नेह

बहु को घर लाने के बाद ये तोहफे दे सकती हैं सास, बढ़ेगा प्रेम और स्नेह
क्या है खबर?
सास और बहु का रिश्ता मां-बेटी जैसा ही होता है। हालांकि, दोनों को घुलने-मिलने और एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लग जाता है। इस नए रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सास को पहल करनी चाहिए और बहु को प्यार जताने का प्रयास करना चाहिए। जब बहु पहली बार घर में प्रवेश करे तब सास उसे ये शानदार तोहफे दे कर खुश कर सकती हैं। इससे दोनों के बीच का प्रेम और स्नेह बढ़ेगा।
#1
जेवर
जब नई बहु के कदम पहली बार घर में पड़ते हैं तो यह बेहद शुभ अवसर होता है। इस मौके पर आपको उसे सोने या चांदी का कोई गहना ही भेंट करना चाहिए। आप उसके लिए सोने की अंगूठी, चेन, मांग टिका या कड़े ला सकती हैं। इसके अलावा चांदी की पायल, बिछिया और चूड़ियां भी अच्छे तोहफे हो सकते हैं। घर की बहु को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, जिसे गहने देने से घर में समृद्धि आएगी।
#2
कपड़े
अगर आप पहले ही अपनी बहु को जेवर दे चुकी हैं तो उसके लिए नए कपड़े ले आएं। आप उसे एक भारी और खूबसूरत कढ़ाई वाली साड़ी दे सकती हैं, जिसे वह मुंह दिखाई की रस्म के दौरान पहन सके। इसके अलावा नई दुल्हन को सूट, लेहंगा और चुनरी आदि देना भी शुभ माना जाता है। अगर आप मॉडर्न सोच वाली सास हैं तो अपनी बहु के स्टाइल को ध्यान में रखते हुए उसके लिए पश्चिमी कपड़े खरीद लाएं।
#3
यात्रा की टिकट
शादी के बाद नवविवाहित जोड़ा घूमने तो जाता ही है। ऐसे में आप अपने बेटे और बहु की यात्रा की टिकट बुक करवा के उन्हें सरप्राइज कर सकती हैं। अगर आपका बजट ज्यादा है तो उनके लिए किसी अंतरराष्ट्रीय जगह की टिकट बुक करवाएं। वहीं, अगर बजट कम है तो उन्हें भारत की किसी सुंदर जगह पर घूमने भेज दें। आप चाहें तो साथ ही साथ होटल और गाड़ी आदि की भी टिकट करवा सकती हैं।
#4
पर्स या मेकअप का सामान
हिंदू मान्यताओं के अनुसारम, नई दुल्हन को हमेशा 16 श्रृंगार करके रहना चाहिए। ऐसे में सास होने के नाते आप अपनी बहु को मेकअप के उत्पाद भेंट कर सकती हैं। उसके लिए एक बड़ा-सा मेकअप वैनिटी तैयार करवा लें, जिसमें उनकी जरूरत के सभी मेकअप उत्पाद रखे हों। इनमें लिपस्टिक, आई लाइनर, फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा, नेल पॉलिश और प्राइमर समेत सभी कुछ होना चाहिए। अगर मेकअप नहीं तो आप उन्हें किसी अच्छे ब्रांड का पर्स दे सकती हैं।