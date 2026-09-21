होंठों पर सूखे धब्बे पड़ जाते हैं? जानिए ऐसा होने के कुछ संभावित कारण

होंठों की देखभाल में लापरवाही करना सूखे धब्बों का प्रमुख कारण हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से अपने होंठों की सफाई और नमी बनाए रखने का काम नहीं करते तो यह समस्या उत्पन्न हो सकती है।

होंठों को हर दिन साफ करना और उन पर नमी देने वाले बाम लगाना जरूरी है, ताकि वे नमी बनाए रखें और बाहरी तत्वों से सुरक्षित रहें। इसके अलावा रात को सोने से पहले नमी देने वाले लिप बाम लगाना न भूलें।