पहली बार पियर्सिंग कराने जा रहे हैं? इन बातों का रखें ध्यान

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सही गहनों का चयन करें

पियर्सिंग के लिए सही गहनों का चयन करना भी अहम है। स्टील, सोना या टाइटेनियम जैसे धातु के गहने सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपकी त्वचा पर कम प्रतिक्रिया करते हैं। प्लास्टिक या नकली गहनों से बचें क्योंकि ये एलर्जी या संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा गहनों की गुणवत्ता और आकार पर भी ध्यान दें ताकि वे आरामदायक और सुरक्षित रहें। सही गहनों का चयन आपकी पियर्सिंग को सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में मदद करेगा।