नींद के पैरेलिसिस से राहत

बार-बार होने लगा है नींद का पैरेलिसिस? इन 5 तरीकों से मिलेगी राहत

लेखन सयाली 03:23 pm Sep 12, 202603:23 pm

क्या है खबर?

नींद का पैरेलिसिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति सोते समय या जागते समय कुछ देर तक हिलने-डुलने में असमर्थ हो जाता है। इस दौरान उसे डर का अनुभव होता है। यह समस्या अक्सर युवाओं और तनावग्रस्त लोगों में देखी जाती है। इसके दौरान शरीर सो रहा होता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह सक्रीय होता है। आइए आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं।