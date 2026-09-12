बार-बार होने लगा है नींद का पैरेलिसिस? इन 5 तरीकों से मिलेगी राहत
क्या है खबर?
नींद का पैरेलिसिस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें व्यक्ति सोते समय या जागते समय कुछ देर तक हिलने-डुलने में असमर्थ हो जाता है। इस दौरान उसे डर का अनुभव होता है। यह समस्या अक्सर युवाओं और तनावग्रस्त लोगों में देखी जाती है। इसके दौरान शरीर सो रहा होता है, लेकिन दिमाग पूरी तरह सक्रीय होता है। आइए आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं।
#1
सोने और जागने का एक समय तय करें
सोने और जागने का एक निश्चित समय तय करना बहुत जरूरी है। इससे आपका शरीर एक तय समय पर सोने और उठने की आदत बना लेता है।
इससे नींद अच्छी आती है और नींद के पैरेलिसिस का खतरा कम होता है। नियमित समय पर सोने से आपका शरीर एक लय में आ जाता है, जिससे नींद से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं और आप ज्यादा तरोताजा महसूस कर पाते हैं।
#2
तनाव को कम करें
तनाव नींद के पैरेलिसिस का कारण बन सकता है। इसे कम करने के लिए ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की आदत डालें।
इससे आपका मन शांत रहेगा और नींद बेहतर होगी। आप हल्का संगीत सुन सकते हैं या कोई किताब पढ़ सकते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत हो सके।
इन आदतों को अपनाने से आपकी नींद में सुधार होगा और आप आराम महसूस करेंगे। ज्यादा तनाव होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
#3
बिस्तर का सही उपयोग करें
बिस्तर का उपयोग केवल सोने के लिए करें। पढ़ाई, काम या अन्य गतिविधियों के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे आपका दिमाग बिस्तर से जुड़ी दूसरी चीजों में उलझ सकता है।
इसके अलावा बिस्तर पर मोबाइल या टीवी देखने से भी बचें, क्योंकि ये आपकी नींद पर बुरा असर डाल सकते हैं। बिस्तर का सही उपयोग करने से आपका शरीर और मन, दोनों आराम महसूस करेंगे, जिससे नींद अच्छी आएगी।
#4
सोने से पहले हल्का खाना खाएं
सोने से पहले चाय या कॉफी जैसे पेय पदार्थ पीने या भारी खाना खाने से बचें, क्योंकि ये आपकी नींद को खराब कर सकते हैं। इसके बजाय हल्का और पौष्टिक खाना खाएं, जैसे दूध, फल या हल्का सूप।
इससे आपका शरीर हल्का महसूस करेगा और नींद अच्छी आएगी। कैफीन और भारी भोजन से बचने से आपका शरीर आरामदायक महसूस करेगा, जिससे आप गहरी नींद ले पाएंगे।
आप हर्बल चाय पी कर भी आरामदायक नींद ले सकते हैं।
#5
सकारात्मक सोच अपनाएं
सोने से पहले अपने मन में अच्छे विचार रखें। जैसे कि आप खुश हैं, आपका दिन अच्छा बीता है या आपकी जिंदगी सही चल रही है।
इससे आपका मन शांत रहेगा और नींद अच्छी आएगी। आप दिनभर की घटनाओं को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करें।
यह आदत आपके मन को खुश रखने में मदद करेगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच से नींद में सुधार होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं।