क्रीम बनाम जेल सनस्क्रीन: धूप से बचने के लिए कौन-सा विकल्प है ज्यादा कारगर?

सनस्क्रीन का इस्तेमाल सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाने में मदद कर सकता है। हालांकि, सनस्क्रीन का चयन करते समय कई लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि क्रीम लगाएं या जेल में से कौन-सी बेहतर है। ऐसे में सवाल उठता है कि त्वचा के प्रकार के हिसाब से किस तरह की सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? आइए आज हम आपको बताते हैं कि त्वचा के प्रकार के हिसाब से कौन-सी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए।

जेल क्या होती है जेल सनस्क्रीन? जेल सनस्क्रीन एक हल्की, पानी या सिलिकॉन आधारित सनस्क्रीन होती है। इसकी बनावट जेल जैसी यानि हाइड्रेटिंग होती है। इसे तैलीय या चिपचिपी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चिपचिपी और भारी नहीं होती और सफेद निशान छोड़े बिना त्वचा की सुरक्षा करती है। यह आसानी से त्वचा में अवशोषित हो जाती है और मुंहासों का कारण नहीं बनती।

क्रीम क्या होती है क्रीम सनस्क्रीन? क्रीम सनस्क्रीन भी अपने आप में खास होती है। यह गहराई तक त्वचा में समाती है और लंबे समय तक असरदार रहती है। अगर आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं या स्विमिंग करते हैं तो क्रीम सनस्क्रीन अधिक प्रभावी हो सकती है। यह त्वचा को नमी प्रदान करती है और सूखने का डर नहीं रहता। इसके अलावा इसका असर लंबे समय तक बना रहता है, जिससे आपको अधिक सुरक्षा मिलती है।

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चयन त्वचा के प्रकार के अनुसार चुनें सनस्क्रीन अगर आपकी त्वचा सूखी है तो आपके लिए क्रीम वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना अच्छा है। यह आपकी त्वचा को अतिरिक्त नमी प्रदान कर सकती है। वहीं, अगर आपकी त्‍वचा तैलीय या फिर मिश्रित श्रेणी में आती है तो आपके लिए जेल वाली सनस्क्रीन का इस्‍तेमाल करना बेहतर हो सकता है। यह तैलीय त्वचा के अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने और उसे चिपचिपा महसूस न होने देने में मदद कर सकती है।

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तरीका सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने का तरीका सनस्क्रीन को चेहरे, गर्दन और हाथों पर समान रूप से लगाएं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ी-सी मात्रा में सनस्क्रीन को अपनी उंगलियों पर लेकर हल्के हाथों से पूरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह से लगाएं। ध्यान रखें कि सनस्क्रीन को बाहर निकलने से कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लगाना है, ताकि यह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके और आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सके।