रोजमर्रा की कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ा सकता है लहसुन, ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
लहसुन एक ऐसा मसाला है, जो न केवल व्यंजनों को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप रोजमर्रा की रसोई में लहसुन का सही और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने खाने का मजा भी बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं।
#1
लहसुन के पेस्ट का करें इस्तेमाल
लहसुन के पेस्ट बनाकर उसका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस लहसुन की कलियों को छीलकर पीस लेना है। इस पेस्ट को आप सब्जियों, सूप या किसी भी तरह के खाने में डाल सकते हैं। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। लहसुन के पेस्ट में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं।
#2
तेल में भूनें
लहसुन को तेल में भूनकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा तेल गर्म करना होगा और उसमें लहसुन की कलियों को डालकर भूनना होगा। जब तक कि वह सुनहरा न हो जाए तब तक भूनें। इस तेल को आप सलाद ड्रेसिंग या सब्जियों में डाल सकते हैं। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। भुना हुआ लहसुन का तेल सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
#3
सब्जियों में डालें
सब्जियों को बनाने से पहले उनमें थोड़ा-सा कटा हुआ लहसुन डालने से उनका स्वाद बढ़ जाता है। इसके लिए आपको बस सब्जियों को बनाने से पहले कटा हुआ लहसुन डालना है और हल्का-सा भून लेना है। इससे सब्जियों का स्वाद बढ़ जाता है और यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। भुना हुआ लहसुन आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है।
#4
सूप या स्ट्यू में मिलाएं
सूप या स्ट्यू बनाते समय उसमें कटा हुआ या पीसा हुआ लहसुन मिलाने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसके लिए आपको बस सूप या स्ट्यू बनाते समय उसमें थोड़ा-सा कटा हुआ या पीसा हुआ लहसुन डालना है। इससे सूप या स्ट्यू का स्वाद बढ़ जाता है और यह आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
#5
अचार बनाने में करें उपयोग
अचार बनाते समय भी आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अचार में डालने वाले मसालों में थोड़ा-सा कटा हुआ या पीसा हुआ लहसुन मिलाना होगा। इससे अचार का स्वाद बढ़ जाता है और यह ज्यादा समय तक खराब नहीं होता। लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।