घर की छत पर गार्डनिंग करने से मिल सकते हैं ये 5 फायदे
क्या है खबर?
आजकल लोग अपने घर की छत पर बागवानी को अहमियत देने लगे हैं। यह न केवल आपके घर को सुंदर बनाता है, बल्कि कई अन्य लाभ भी देता है। छत पर बागवानी करने से आप ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं, अपने खाने के लिए ताजे फल और सब्जियां उगा सकते हैं और मानसिक रूप से भी खुश रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि छत पर बागवानी करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।
#1
ताजगी भरी हवा का आनंद लें
घर की छत पर बागवानी करने का पहला बड़ा लाभ यह है कि इससे ताजगी भरी हवा मिलती है। पेड़-पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, जिससे हवा साफ होती है, खासकर अगर आप अपनी छत पर फल और सब्जियां उगाते हैं तो इससे आपके घर का माहौल भी साफ-सुथरा रहता है और आप ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं। यहां बागवानी करने से आप दिनभर तरोताजा महसूस कर सकते हैं।
#2
मानसिक स्वास्थ्य में सुधार
बागवानी करना मानसिक सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। मिट्टी से संपर्क में आने पर शरीर में कुछ ऐसे तत्व बढ़ते हैं, जो तनाव को कम करते हैं और मन को शांति देते हैं। इसके अलावा पौधों की देखभाल करने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। इस प्रकार छत पर बागवानी करने से आप मानसिक रूप से भी खुश रह सकते हैं।
#3
खुद का खाना उगाने का मौका
अगर आप अपनी छत पर फल और सब्जियां उगाते हैं तो इससे आपको खुद का खाना उगाने का मौका मिलता है। इससे न केवल आपकी सेहत बेहतर होती है बल्कि पैसे भी बचते हैं क्योंकि बाजार से महंगे जैविक उत्पाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि आपके खाने में क्या-क्या मिलाया जा रहा है और असली पौष्टिकता का पता चलता है। इस प्रकार खुद का खाना उगाना एक अच्छा विकल्प बन सकता है।
#4
पर्यावरण की देखभाल में मददगार
आजकल प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुका है, ऐसे में छत पर बागवानी करके हम पर्यावरण की देखभाल में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पेड़-पौधे न केवल हवा को साफ करते हैं बल्कि धरती को भी ठंडक देते हैं जिससे धरती का तापमान कम होता है। इसके अलावा पेड़-पौधे बारिश के पानी को सोखकर मौसम को संतुलित रखते हैं। इस प्रकार छत पर बागवानी करके हम पर्यावरण की देखभाल में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
#5
शारीरिक सक्रियता बढ़ती है
बागवानी एक ऐसा काम है जिसमें शारीरिक सक्रियता बढ़ती है। मिट्टी खोदना, पौधे लगाना, पानी देना आदि गतिविधियां शारीरिक व्यायाम का काम करती हैं जिससे शरीर फिट रहता है। इसके अलावा यह गतिविधि मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और तनाव को कम करती है। इस प्रकार घर की छत पर बागवानी करना कई प्रकार से फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए अपने घर की छत पर थोड़ा समय निकालें और उसका पूरा आनंद लें।