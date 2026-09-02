गणेशोत्सव पर भीड़ के बीच खुद को ऐसे रखें सुरक्षित

गणेशोत्सव: बड़ी भीड़ के बीच खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 06:59 pm Sep 02, 202606:59 pm

क्या है खबर?

गणेश चतुर्थी का त्योहार आने ही वाला है और इस बार 10 दिन का यह त्योहार 14 सितंबर से शुरू होगा और 25 सितंबर को अंतिम दिनों में गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगा। इस अवसर पर लोग अपने घरों और सार्वजनिक जगहों पर अपने-अपने तरीके से भगवान गणेश की स्थापना करते हैं। हालांकि, सार्वजनिक जगहों पर बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा होते हैं इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन तरीकों को अपनाएं।