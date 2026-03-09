बच्चों को हमदर्दी सिखाने के लिए आजमाएं ये मजेदार तरीके, उनमें आएगी सहानुभूति

हमदर्दी एक बहुत जरूरी भावना है। इससे बच्चे दूसरों को समझना और उनसे जुड़ना सीख जाते हैं। अगर माता-पिता बच्चों की रोज की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें शामिल करें जिनसे हमदर्दी बढ़े तो वे दूसरों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे उनके आपसी रिश्ते भी सुधरते हैं। हम आपको कुछ मजेदार तरीके बताने वाले हैं, जिनसे आप खेल-खेल में बच्चों को हमदर्दी सिखा सकते हैं।

#1 किरदार निभाकर समझना किरदार निभाने से बच्चे दूसरों की बात को आसानी से समझ पाते हैं। जब बच्चे एक तय जगह पर अलग-अलग किरदार निभाते हैं तो वे दूसरों की नजर से हालात को देखना सीख जाते हैं। इससे वे सोचते हैं कि उनके काम से दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही उनके अंदर दया भी बढ़ती है। माता-पिता रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े छोटे-छोटे हालात बना सकते हैं, ताकि बच्चे हमदर्दी वाले जवाब देने का अभ्यास कर पाएं।

#2 कहानियों पर बात करना कहानियां पढ़ने से बच्चों को कई तरह की भावनाएं और अनुभव जानने का मौका मिलता है। कोई किताब या कहानी पढ़ने के बाद, माता-पिता बच्चों से किरदारों की भावनाओं और उनके बर्ताव की वजह के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी बातें करने से बच्चे सोचते हैं कि अगर वे उस हालत में होते तो उन्हें कैसा लगता। कहानियों के किरदारों के दुख-सुख को समझकर उनमें हमदर्दी बढ़ती है।

#3 भावनाओं का अभिनय भावनाओं का अभिनय एक मजेदार खेल है, जो बच्चों को अलग-अलग भावनाएं पहचानना और उन्हें दिखाना सिखाता है। इस खेल में एक बच्चा बिना कुछ बोले किसी भावना को दिखाता है और बाकी बच्चे पहचानते हैं कि वह कौन सी भावना है। यह खेल बच्चों को भावनाओं को समझने में बेहतर बनाता है। इससे वे अपनी और दूसरों की भावनाओं के छोटे-छोटे इशारों को पहचान पाते हैं। हमदर्दी जगाने के लिए यह बहुत जरूरी है।

