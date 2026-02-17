जॉर्डन: पेट्रा में आज भी देखी जा सकती है प्राचीन सभ्यता की झलक

जॉर्डन के दक्षिणी हिस्से में स्थित पेट्रा एक पुराना शहर है। यह शहर अपने खूबसूरत खंडहरों और वास्तुकला के लिए मशहूर है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के कारण यह पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहां की मूर्तिकला और इमारतें प्राचीन सभ्यता की झलक दिखाती हैं। यहां आकर आप इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम देख सकते हैं। यह जगह न केवल इतिहास प्रेमियों के लिए, बल्कि हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है।

#1 अल-खजनेह खजाना का दर्शन करें पेट्रा का सबसे मशहूर आकर्षण अल-खजनेह खजाना है। यह एक विशाल मकबरा है, जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इसकी ऊंचाई लगभग 43 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है। इस इमारत की बनावट बेहद खूबसूरत है और इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके मुख्य द्वार पर उकेरी गई नक्काशी और मूर्तियां प्राचीन कला का बेहतरीन उदाहरण हैं। यहां आकर आप पुरानी सभ्यता की कला और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

#2 अल-डेयर मंदिर की ओर बढ़ें अल-डेयर मंदिर पेट्रा का दूसरा सबसे बड़ा ढांचा है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 मीटर और चौड़ाई 47 मीटर है। इसे भी चट्टानों को काटकर बनाया गया था। इस मंदिर की खासियत इसकी विशालता और सुंदरता है। यहां की मूर्तिकला और नक्काशी बेहद आकर्षक हैं, जो प्राचीन कला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यहां हर साल हजारों पर्यटकों की भीड़ उमड़ती है, जो इसका नजारा देखकर दंग रह जाते हैं।

#3 सांप के रास्ते पर चलें पेट्रा में सांप का रास्ता एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो शहर को जोड़ता था। यह रास्ता पहाड़ी इलाके से होकर गुजरता हुआ अल-खजनेह तक पहुंचता था। इस रास्ते पर चलते हुए आपको कई खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे। सांप के रास्ते पर चलते हुए आप पेट्रा की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को महसूस कर सकते हैं। यह रास्ता न केवल दर्शनीय स्थलों तक पहुंचने का मार्ग है, बल्कि प्राचीन सभ्यता की झलक भी दिखाता है।

#4 पेट्रा संग्रहालय जाएं पेट्रा संग्रहालय इस शहर की इतिहास और संस्कृति को समझने का बेहतरीन स्थान है। यहां आपको प्राचीन कपड़े, सिक्के और मूर्तियां आदि देखने को मिलेंगे, जो इस क्षेत्र की सभ्यता को दर्शाते हैं। संग्रहालय में प्रदर्शित कपड़े और सिक्के इस क्षेत्र की व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। यहां प्रदर्शित कलाकृतियां भी लोगों के बीच खासा प्रसिद्ध रखती हैं। आपको यहां घूमते हुए किसी न किसी तरह की प्रेरणा मिल ही जाएगी।