जुहू बीच पर करने लायक गतिविधियां

मुंबई का मशहूर पर्यटन स्थल है जुहू बीच, यहां आजमाएं ये मजेदार गतिविधियां

लेखन सयाली 06:30 pm Jul 04, 202606:30 pm

क्या है खबर?

मुंबई का जुहू बीच एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यह अपने साफ-सुथरे माहौल और सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। यहां की रेत पर चलना और समुद्र की लहरों को महसूस करना एक अनोखा अनुभव है। जुहू बीच का माहौल दिनभर जीवंत रहता है, जिससे यहां आने वाले लोग कभी ऊबते नहीं। यहां की ताजगी भरी हवा और ठंडी हवा आपको सुकून का एहसास कराती है। यहां ये गतिविधियां करें।