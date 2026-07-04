मुंबई का मशहूर पर्यटन स्थल है जुहू बीच, यहां आजमाएं ये मजेदार गतिविधियां
क्या है खबर?
मुंबई का जुहू बीच एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं। यह अपने साफ-सुथरे माहौल और सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। यहां की रेत पर चलना और समुद्र की लहरों को महसूस करना एक अनोखा अनुभव है। जुहू बीच का माहौल दिनभर जीवंत रहता है, जिससे यहां आने वाले लोग कभी ऊबते नहीं। यहां की ताजगी भरी हवा और ठंडी हवा आपको सुकून का एहसास कराती है। यहां ये गतिविधियां करें।
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समुद्र के किनारे चाय और भेल का मजा लें
जुहू बीच पर चाय और भेल का स्वाद लेना एक यादगार अनुभव है। शाम के समय जब सूरज डूब रहा होता है तब इस जगह पर चाय की दुकानें सज जाती हैं। यहां की मसालेदार चाय और कुरकुरी भेल का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। आप इनका आनंद लेते हुए समुद्र की लहरों की आवाज सुन सकते हैं, जो आपके मन को शांति देती हैं। यह अनुभव आपके दिलो-दिमाग को तरोताजा कर देगा।
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पैराग्लाइडिंग का रोमांचक अनुभव लें
जुहू बीच पर पैराग्लाइडिंग करना एक रोमांचक अनुभव होता है, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहां पर कई कंपनियां आपको सुरक्षित तरीके से यह सुविधा प्रदान करती हैं। पैराग्लाइडिंग करते समय आप समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। ऊंचाई से नीचे आते समय आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास होगा, जो आपके मन को शांति देगा। यह एडवेंचर प्रेमियों के लिए आदर्श है।
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फिल्म शूटिंग देखने का मौका पाएं
जुहू बीच बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग के लिए भी मशहूर स्थल है। अगर आप फिल्म प्रेमी हैं तो यहां आकर आपको अपने पसंदीदा सितारों को देखने का मौका मिल सकता है। कई बार तो आपको सेट पर अभिनेता और अभिनेत्री एक साथ नजर आ सकते हैं, जिससे आपका दिन बन जाएगा। इस तरह जुहू बीच न केवल प्राकृतिक सुंदरता, बल्कि फिल्मी दुनिया की झलक भी प्रदान कर सकता है।
#4
सूर्यास्त का नजारा देखें
जुहू बीच पर सूर्यास्त देखना एक अनोखा अनुभव है। जब सूरज धीरे-धीरे समुद्र में डूबता हुआ दिखाई देता है तो उसका नजारा बेहद खूबसूरत लग सकता है। इस समय पूरा माहौल सुनहरे रंगों से भर जाता है, जो आपके मन को शांति दे सकता है। यह दृश्य आपके दिल को सुकून और आंखों को ताजगी का एहसास करा सकता है। इन गतिविधियों को करने से आपकी जुहू बीच की यात्रा यादगार बन जाएगी।