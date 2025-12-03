कैल्शियम से भरपूर होते हैं ये 5 फल, डाइट में करें शामिल

कैल्शियम एक जरूरी खनिज है, जो हड्डियों को मजबूत करता है और शरीर में इसकी कमी कई समस्याओं का कारण बन सकती है। आमतौर पर लोग दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों से कैल्शियम की पूर्ति करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फल भी इस खनिज से भरपूर होते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताते हैं, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं।

#1 चकोतरा चकोतरा एक खट्टा-मीठा फल है, जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा चकोतरा में पोटैशियम भी मौजूद होता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। एक मध्यम आकार के चकोतरा में लगभग 60 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो रोजाना की जरूरत का लगभग 6 प्रतिशत होता है।

#2 संतरा संतरा न केवल विटामिन-C का बेहतरीन स्त्रोत है, बल्कि इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह फल फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद कर सकता है। संतरे का सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने और त्वचा को नमी देने में भी सहायक हो सकता है। एक मध्यम आकार के संतरे में लगभग 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो रोजाना की जरूरत का लगभग 4 प्रतिशत होता है।

#3 खजूर खजूर एक मीठा सूखा मेवा है, जो कैल्शियम समेत आयरन, पोटैशियम और मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें फाइबर भी होता है, जो पाचन क्रिया को बेहतर रखने में मदद करता है। खजूर का सेवन ऊर्जा का अच्छा स्रोत हो सकता है और यह शरीर को जल्दी ऊर्जा प्रदान करने में मदद कर सकता है। 100 ग्राम सूखे खजूर में लगभग 64 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो रोजाना की जरूरत का 6 प्रतिशत होता है।

#4 काला करौंदा काला करौंदा एक छोटे आकार का फल है, जिसमें कैल्शियम समेत विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यह फल पाचन क्रिया को बेहतर रखने में भी सहायक हो सकता है। काला करौंदा का सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने और त्वचा को नमी देने में भी मदद कर सकता है।