फ्रोजन या ताजे फल और सब्जियां: कौन-सा विकल्प है ज्यादा सेहतमंद?
क्या है खबर?
आजकल फ्रोजन फल और सब्जियां काफी लोकप्रिय हो गई हैं। लोग इन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक ताजे रहते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या फ्रोजन फल और सब्जियां सच में ताजे वाले की तरह ही सेहतमंद होते हैं? आइए आज हम आपको फ्रोजन और ताजे फल और सब्जियों के बीच अंतर बताते हैं, जिससे आप सही विकल्प चुन सकें।
#1
पोषण की बात करें तो कौन है आगे?
पोषण के मामले में फ्रोजन और ताजे फल और सब्जियां दोनों में थोड़ा अंतर होता है। फ्रोजन करने की प्रक्रिया में कुछ विटामिन्स कम हो जाते हैं, खासकर विटामिन-C और विटामिन-B। हालांकि, अगर आप तुरंत बाद फ्रोजन की गई फल और सब्जियां खाते हैं तो इनमें पोषक तत्व बरकरार रहते हैं, वहीं ताजे फल और सब्जियां सीधे खेत से आते हैं और इनमें सभी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन इन्हें जल्दी खराब होने का खतरा रहता है।
#2
स्वाद में क्या है अंतर?
स्वाद के मामले में ताजे फल और सब्जियां हमेशा बेहतर माने जाते हैं। उनकी ताजगी और मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वहीं फ्रोजन फल और सब्जियां कभी-कभी थोड़ी कम मीठी लग सकती हैं, खासकर जब वे लंबे समय तक फ्रीजर में रखे रहते हैं। इसके अलावा फ्रोजन सब्जियों की बनावट भी थोड़ी अलग होती है और उनका स्वाद भी थोड़ा बदल जाता है। इसलिए अगर आप असली स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो ताजे विकल्प चुनें।
#3
फ्रोजन का उपयोग कैसे किया जाता है?
फ्रोजन फल और सब्जियां बनाने की प्रक्रिया में कई बार इन्हें पहले उबालना पड़ता है ताकि कीटाणु मर सकें और इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इस प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। हालांकि, अगर आप फ्रोजन फल और सब्जियों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इनमें बचे हुए पोषक तत्व आपके शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए फ्रोजन फल और सब्जियों को पिघलाकर इस्तेमाल करें।
#4
कीमत में क्या है अंतर?
कीमत के मामले में फ्रोजन फल और सब्जियां थोड़ी महंगी पड़ती हैं, लेकिन इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है। इससे आपको बार-बार बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं ताजे फल और सब्जियां सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें जल्दी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अगर आप बजट में कटौती करना चाहते हैं तो ताजे फल और सब्जियां खरीद सकते हैं। हालांकि, अगर आपको सुविधा चाहिए तो फ्रोजन विकल्प चुनें।
#5
दोनों में से कौन-सा विकल्प चुनें?
अब सवाल यह उठता है कि आपको किस विकल्प को चुनना चाहिए? अगर आपको पोषण और स्वाद दोनों चाहिए तो ताजे फल और सब्जियां ही बेहतर विकल्प होगा। हालांकि, अगर आप व्यस्त जीवनशैली जी रहे हैं और कभी-कभी ही फल या सब्जियां खाते हैं तो फ्रोजन विकल्प भी ठीक है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही विकल्प अपने-अपने तरीके से अच्छे हैं और आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से ही चुनना चाहिए।