फ्रोजन या ताजे फल और सब्जियां: कौन-सा विकल्प है ज्यादा सेहतमंद?

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स्वाद में क्या है अंतर?

स्वाद के मामले में ताजे फल और सब्जियां हमेशा बेहतर माने जाते हैं। उनकी ताजगी और मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वहीं फ्रोजन फल और सब्जियां कभी-कभी थोड़ी कम मीठी लग सकती हैं, खासकर जब वे लंबे समय तक फ्रीजर में रखे रहते हैं। इसके अलावा फ्रोजन सब्जियों की बनावट भी थोड़ी अलग होती है और उनका स्वाद भी थोड़ा बदल जाता है। इसलिए अगर आप असली स्वाद का आनंद लेना चाहते हैं तो ताजे विकल्प चुनें।