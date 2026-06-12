दादी-नानी के ब्यूटी सीक्रेट्स

चंदन से लेकर मुल्तानी मिट्टी तक: त्वचा की देखभाल के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल

लेखन अंजली 04:05 pm Jun 12, 202604:05 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। इस मौसम में पसीना, चिपचिपाहट और सूरज की तेज किरणों के कारण त्वचा पर कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में दादी-नानी के ब्यूटी सीक्रेट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चीजें न केवल त्वचा को ठंडक देती हैं, बल्कि इसे स्वस्थ और चमकदार भी बनाती हैं। आइए दादी-नानी के कुछ ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स जानते हैं, जो इस गर्मी के मौसम में आपके काम आ सकते हैं।