चंदन से लेकर मुल्तानी मिट्टी तक: त्वचा की देखभाल के लिए इन चीजों का करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
गर्मियों में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। इस मौसम में पसीना, चिपचिपाहट और सूरज की तेज किरणों के कारण त्वचा पर कई समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में दादी-नानी के ब्यूटी सीक्रेट्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये प्राकृतिक चीजें न केवल त्वचा को ठंडक देती हैं, बल्कि इसे स्वस्थ और चमकदार भी बनाती हैं। आइए दादी-नानी के कुछ ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स जानते हैं, जो इस गर्मी के मौसम में आपके काम आ सकते हैं।
#1
चंदन का फेस पैक बनाएं
चंदन का फेस पैक त्वचा को ठंडक देने के साथ-साथ इसे निखारने में मदद करता है। इसके लिए चंदन पाउडर को गुलाब जल में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह फेस पैक तैलीय त्वचा वालों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है क्योंकि यह त्वचा के अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करता है और मुंहासों से भी राहत दिला सकता है।
#2
मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाएं
मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तैलीय और मुंहासे वाली त्वचा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व त्वचा की गहराई तक जाकर गंदगी को साफ करते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। मुल्तानी मिट्टी में ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा को ताजगी देते हैं और इसे स्वस्थ रखते हैं। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल या पानी में मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर लगाएं।
#3
एलोवेरा जेल का करें इस्तेमाल
एलोवेरा जेल त्वचा को नमी देने का बेहतरीन तरीका है। यह न केवल त्वचा को ठंडक देता है, बल्कि इसे मुलायम भी बनाता है। एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो धूप से जलन जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। आप इसे रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे और हाथ-पैरों पर लगा सकते हैं। यह त्वचा को पोषण देता है और इसे स्वस्थ बनाए रखता है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और ताजगी भरी दिखती है।
#4
नीम की पत्तियों का फेसवॉश बनाएं
नीम की पत्तियां ऐसे गुणों से भरपूर होती हैं, जो त्वचा को साफ रखने में मदद करती हैं। इसके लिए नीम की कुछ पत्तियों को पानी में उबालें और ठंडा होने पर इसका इस्तेमाल फेसवॉश के रूप में करें। यह न केवल त्वचा को गहराई से साफ करता है, बल्कि इसे ताजगी भी देता है। नीम का फेसवॉश नियमित उपयोग से मुंहासे और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है।
#5
नारियल तेल से मालिश करें
नारियल तेल त्वचा को पोषण देने वाला एक बेहतरीन उपाय है। इसमें मौजूद खास तत्व त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर हल्के हाथों से नारियल तेल मालिश करें और सुबह उठने पर धो लें। इन 5 घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप गर्मियों के दौरान अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सभी उपाय सरल, प्रभावी और सस्ते भी हैं।