मानसून से पतझड़ आने पर अपनी जीवनशैली में लाएं ये 5 बदलाव, होगा फायदा

मानसून से पतझड़ आने पर अपनी जीवनशैली में लाएं ये 5 बदलाव, होगा फायदा
क्या है खबर?
मानसून के बाद पतझड़ का मौसम आता है, जो ठंडा और सुखद होता है। इस दौरान प्रकृति में बदलाव आते हैं और हमारे शरीर को भी इन बदलावों के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। इस मौसम में जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस मौसम के बदलाव को आसानी से झेल सकते हैं।
#1
खाने-पीने में करें बदलाव
पतझड़ में ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए आपको अपने खाने-पीने में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इस मौसम में गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध और सूप।
इसके अलावा हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करें। इनसे न केवल आपका शरीर गर्म रहेगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे।
इस तरह से आप अपने खाने-पीने का ध्यान रख सकते हैं।
#2
पानी पीने का रखें ध्यान
मानसून के बाद पतझड़ में भी शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। इस मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलना जरूरी है।
इसलिए, दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीने की आदत डालें। इसके साथ ही नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ का सेवन करें।
इनसे न केवल आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, बल्कि आपकी त्वचा भी चमकदार बनेगी। गर्माहट के लिए रोजाना हर्बल चाय का भी सेवन करें।
#3
व्यायाम और योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा
पतझड़ में ठंड बढ़ने पर कई लोग व्यायाम करने से कतराने लगते हैं, लेकिन यह आपके शरीर के लिए सही नहीं है। रोजाना 30 से 45 मिनट व्यायाम करने से आपका शरीर गर्म रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।
इसके अलावा आप योग भी कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप तनाव से दूर रहेंगे।
इस तरह से आप अपने शरीर को फिट रख सकते हैं।
#4
त्वचा की देखभाल करें
मानसून के बाद पतझड़ में त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मौसम में त्वचा रूखी हो जाती है। इसलिए, रोजाना 2 बार अपनी त्वचा को साफ करके मॉइस्चराइजर लगाएं।
इसके अलावा हफ्ते में एक बार स्क्रब करें और फेस पैक लगाएं। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार रहेगी।
अगर आपकी त्वचा संवेदनशील है तो हल्के फेसवॉश का इस्तेमाल करें, फिर मॉइस्चराइजर लगाएं। इस तरह से आप अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं।
#5
मानसिक स्वास्थ्य का रखें ख्याल
मानसून के बाद पतझड़ में दिन छोटे और रात लंबी हो जाती हैं, जिससे हमारा जैविक समय प्रभावित होता है। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
इस स्थिति से बचने के लिए दिन में कुछ मिनट ध्यान लगाएं और गहरी सांस लें। इसके अलावा अपने मनपसंद संगीत को सुनें और प्रकृति की सैर करें।
इनसे आपका मन शांत रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। इस तरह से आप मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।