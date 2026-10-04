मानसून से पतझड़ आने पर अपनी जीवनशैली में लाएं ये 5 बदलाव, होगा फायदा

पतझड़ में ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए आपको अपने खाने-पीने में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। इस मौसम में गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे अदरक वाली चाय, हल्दी वाला दूध और सूप।

इसके अलावा हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज का सेवन करें। इनसे न केवल आपका शरीर गर्म रहेगा, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे।

इस तरह से आप अपने खाने-पीने का ध्यान रख सकते हैं।