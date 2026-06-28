बिना फ्रिज के भी लंबे समय तक ताजे रहते हैं ये खाद्य पदार्थ, जानिए कैसे

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आलू

आलू में प्राकृतिक रूप से ज्यादा मात्रा में स्टार्च मौजूद होता है, जिसके कारण इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। फ्रिज में रखने से आलू में काले धब्बे पड़ सकते हैं, वे सड़ सकते हैं और उनका स्वाद भी बदल सकता है। इसलिए, आलू को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। साथ ही ध्यान रखें की आलू में नमी न आए, वर्ना वे जल्दी खराब हो जाएंगे।