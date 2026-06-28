बिना फ्रिज के भी लंबे समय तक ताजे रहते हैं ये खाद्य पदार्थ, जानिए कैसे
क्या है खबर?
अधिकांश लोग फल और सब्जियों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा करने से उनमें मौजूद जरूरी तत्व कम हो सकते हैं। वास्तव में, कुछ खाद्य पदार्थों के लिए फ्रिज का तापमान सही नहीं होता है, जिससे उनके जरूरी तत्व नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप बिना फ्रिज के भी लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।
#1
आलू
आलू में प्राकृतिक रूप से ज्यादा मात्रा में स्टार्च मौजूद होता है, जिसके कारण इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। फ्रिज में रखने से आलू में काले धब्बे पड़ सकते हैं, वे सड़ सकते हैं और उनका स्वाद भी बदल सकता है। इसलिए, आलू को किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। साथ ही ध्यान रखें की आलू में नमी न आए, वर्ना वे जल्दी खराब हो जाएंगे।
#2
टमाटर
टमाटर में भी स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। फ्रिज में रखने से टमाटर जल्दी खराब हो सकते हैं और ज्यादा पिलपिले होने लग जाते हैं। इन्हें किसी ठंडी और हवादार जगह पर रखें, ताकि ये ज्यादा दिनों तक खाने लायक बने रहें। अगर आप टमाटर को काटकर तुरंत उपयोग करने वाले हैं तो उन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती।
#3
प्याज
प्याज में भी प्राकृतिक रूप से स्टार्च अधिक होता है, जिससे इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप बड़ी मात्रा में प्याज खरीदते हैं तो उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें। कटे हुए प्याज को अगर आप तुरंत उपयोग करने वाले हैं तो उन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इस सब्जी को फ्रिज में रखेंगे तो वो खराब हो सकती है और काली पड़ सकती है।
#4
लहसुन
लहसुन एक ऐसी सब्जी है, जो भारत के ज्यादातर व्यंजनों में शामिल होती ही है। इसको भी फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप ज्यादा मात्रा में लहसुन खरीदते हैं तो उन्हें ठंडी और सूखी जगह पर रखना ही बेहतर होता है। लहसुन को काटकर तुरंत उपयोग करने वाले हैं तो उन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। इसे आप अपनी सब्जियों की टोकरी में ही स्टोर करें।
#5
शहद
शहद एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसमें प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रखने वाले तत्व मौजूद होते हैं। इनकी वजह से इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे किसी सूखी जगह पर रखना चाहिए, ताकि यह लंबे समय तक ताजा रहे। शहद ऐसा खाद्य पदार्थ होता है, जिसे आप कई सालों तक भी रख सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। इसे आप कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।