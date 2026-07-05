5 ऐसे लक्जरी लगने वाले व्यंजन, जो असल में सस्ते में बन जाते हैं

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पास्ता चाट

इसके लिए सबसे पहले पानी में नमक मिलाकर उसमें पास्ता डालकर उबालें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर मिलाएं। अब इसमें उबला हुआ पास्ता, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएं। अंत में इस पर अनार के दाने और नींबू का रस डालकर परोसें।