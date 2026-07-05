5 ऐसे लक्जरी लगने वाले व्यंजन, जो असल में सस्ते में बन जाते हैं
क्या है खबर?
कई बार जब हम किसी पार्टी या शादी में जाते हैं तो वहां पर कई ऐसे व्यंजन दिखाई देते हैं, जो देखने में बहुत महंगे और लक्जरी लगते हैं। हालांकि, उन्हें बनाने में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते। ऐसे ही कुछ व्यंजन हैं, जिनकी रेसिपी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्हें बनाने में कम मेहनत, पैसे और सामग्री खर्च होती है और इनका स्वाद भी बेहद शानदार होता है।
#1
पनीर टिक्का
सबसे पहले एक बर्तन में पनीर को डालकर अच्छे से साफ कर लें। अब एक अलग बर्तन में दही, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, बेसन, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर मसाला तैयार करें। इसमें पनीर को डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। अब मसाले वाले मिश्रण को स्टिक में लगाकर सेंक लें और इसे गर्मा-गर्म परोसें।
#2
पास्ता चाट
इसके लिए सबसे पहले पानी में नमक मिलाकर उसमें पास्ता डालकर उबालें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें, फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर मिलाएं। अब इसमें उबला हुआ पास्ता, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और चाट मसाला मिलाएं। इसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएं। अंत में इस पर अनार के दाने और नींबू का रस डालकर परोसें।
#3
पनीर की टिक्की
सबसे पहले एक बर्तन में उबले आलू, पनीर, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्की बनाकर इन्हें तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करके उसमें जीरा, बारीक कटा प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर मिलाएं। इस भुने मिश्रण को पुदीने की पत्तियों और हरी मिर्च के साथ मिलाकर चटनी बना लें।
#4
पनीर के कटलेट
सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें उबले आलू, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा-सा धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को पहले मैश करें और फिर इसमें ब्रेड के चूरे मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से कटलेट बनाकर इन्हें तलें।
#5
पनीर और मटर की कचौड़ी
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, सूजी, नमक और थोड़ा-सा तेल मिलाकर आटा गूंध लें, फिर इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा, हींग, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा गरम मसाला डालकर मिलाएं। इसके बाद इसमें पनीर डालें और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएं। अंत में इस मिश्रण को कचौड़ी में भरकर गर्मा-गर्म परोसें।