बच्चों की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद हैं ये खाद्य पदार्थ, डाइट में करें शामिल

बच्चों की वृद्धि के लिए सही खाना बहुत जरूरी होता है। सही खाना न केवल शारीरिक विकास में मदद करता है, बल्कि मानसिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। माता-पिता अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को क्या खिलाया जाए ताकि उनकी वृद्धि सही हो। इस लेख में हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे, जो बच्चों की वृद्धि के लिए बेहद फायदेमंद हैं और इन्हें उनकी डाइट में शामिल करना आसान है।

#1 दूध और इसके उत्पाद दूध और इसके उत्पाद जैसे दही और पनीर बच्चों की डाइट में अहम स्थान रखते हैं। ये कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत हैं, जो हड्डियों और दांतों के विकास के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा दूध में प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों के विकास में मदद करती है। बच्चों को रोजाना एक गिलास दूध पिलाना चाहिए और साथ ही दही या पनीर भी देना चाहिए ताकि वे सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सकें।

#2 हरी पत्तेदार सब्जियां हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली आदि बच्चों की वृद्धि के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। हरी सब्जियों में आयरन और फोलेट भी होता है, जो खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। बच्चों को इनका सेवन सूप, परांठा या सलाद के रूप में कराया जा सकता है।

#3 फल फल विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो बच्चों की बीमारियों से लड़ने की ताकत को मजबूत बनाते हैं। संतरा, सेब, केला और अनार जैसे फल विटामिन-C, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनका नियमित सेवन बच्चों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा फल खाने से बच्चों को ताजगी महसूस होती है और वे ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। फल सलाद या रस के रूप में भी दिए जा सकते हैं।