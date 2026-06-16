प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिना इन 5 चीजों को खाकर पहले लोग बनते थे पहलवान
क्या है खबर?
आजकल पहलवान अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, जबकि भारतीय पहलवान पहले से ही इनका सेवन किए बिना ही ताकतवर होते थे। इसका कारण है कि भारतीय पहलवान अपनी डाइट में ऐसी कई चीजें शामिल करते थे, जिनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन भारतीय पहलवान प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिना करते थे।
#1
सत्तू
सत्तू चने को भूनकर पीसने से बनता है। सत्तू में प्रोटीन के साथ-साथ कई पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। यह पाचन को दुरुस्त रखने और वजन कम करने में भी सहायक है। सत्तू का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह गर्मियों के दौरान विशेष रूप से लाभकारी होता है।
#2
गुड़
गुड़ को भी भारतीय पहलवान अपनी डाइट में शामिल करते थे। यह एक प्राकृतिक मिठास है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और पाचन को सुधारता है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और कई विटामिन होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। यह खून को साफ करने में भी मदद करता है और शरीर को साफ-सुथरा रखने में सहायक होता है। गुड़ का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है।
#3
देसी घी
देसी घी को भारतीय पहलवान अपनी डाइट में शामिल करते थे। यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसे मजबूत बनाता है। देसी घी में कई विटामिन होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और इसे कई बीमारियों से बचाते हैं। देसी घी का सेवन करने से पाचन भी स्वस्थ रहता है।
#4
दूध
दूध एक ऐसा पेय है, जो प्रोटीन के साथ-साथ कई विटामिन्स और खनिजों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। दूध का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह कई बीमारियों से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा दूध में मौजूद विटामिन और फोलेट दिमाग के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
#5
केला
केला एक ऐसा फल है, जिसमें प्राकृतिक मिठास होती है, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। इसमें मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और इसे पाचन को स्वस्थ रखता है। केला का सेवन करने से शरीर को ठंडक मिलती है और यह कई बीमारियों से सुरक्षित रहता है। इसके अलावा केला में मौजूद विटामिन और फोलेट दिमाग के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इसलिए इसे भारतीय पहलवान अपनी डाइट में शामिल करते थे।