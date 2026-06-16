प्राकृतिक प्रोटीन सप्लीमेंट्स

प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिना इन 5 चीजों को खाकर पहले लोग बनते थे पहलवान

लेखन अंजली 03:43 pm Jun 16, 202603:43 pm

क्या है खबर?

आजकल पहलवान अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, जबकि भारतीय पहलवान पहले से ही इनका सेवन किए बिना ही ताकतवर होते थे। इसका कारण है कि भारतीय पहलवान अपनी डाइट में ऐसी कई चीजें शामिल करते थे, जिनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन भारतीय पहलवान प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बिना करते थे।