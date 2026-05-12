खाने के शौकीन हैं? ये जगहें हैं दुनिया के बेहतरीन खाने के सबसे अच्छे स्थान

दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं, जो खाने-पीने के शौकीनों को आकर्षित करती हैं। इन जगहों पर जाकर लोग स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और वहां के खाने की संस्कृति को करीब से देख सकते हैं। कई जगहों पर तो खाने को लेकर खास उत्सव भी मनाया जाता है और यहां कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आइए दुनिया की उन जगहों के बारे में जानते हैं, जो खाने के शौकीनों को भाती हैं।

#1 बार्सिलोना, स्पेन बार्सिलोना स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र की राजधानी है और यह अपनी अनोखी इमारतों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बार्सिलोना में स्थित 'ला साग्राडा फमिलिया' चर्च को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यहां आने वाले लोग इस शहर के स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद लेते हैं। इस शहर में चुरास्को डेल पाट्रो, ला बोकेरिया, ला टापिया, कैसाल डेल कॉन्ट्राबैंडिस्टा और ला पिकोटा जैसे कई बेहतरीन खाने के स्थान हैं।

#2 लिस्बन, पुर्तगाल लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी और सबसे बड़े शहर का नाम है। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्थलों, खूबसूरत दृश्यों और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। लिस्बन में लोग ट्राम 28 की सवारी का आनंद ले सकते हैं, जो शहर के कई प्रमुख स्थलों को दिखाती है। यहां आकर लोग स्थानीय बाजारों का दौरा कर ताजा फल और अन्य खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहां की स्थानीय मिठाइयां भी लोगों को काफी पसंद आती हैं।

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#3 मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मेलबर्न में लोग गार्डन्स बाय द बे, मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर फ्लायर और सेंटोसा आइलैंड आदि जगहों का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा मेलबर्न में खाने के शौकीन भी काफी हैं, इसलिए यहां के खाने के स्थानों में आपको कई तरह के व्यंजनों का स्वाद चखने को मिल सकता है। यहां के खाने के स्थानों में आपको इटालियन, जापानी, भारतीय, थाई, चीनी, मैक्सिकन और ऑस्ट्रेलियाई व्यंजन मिल सकते हैं।

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