मसालेदार खाने के शौकीन हैं? घर पर बनाएं महाराष्ट्रीयन सूखी लाल मिर्च की चटनी

सूखी लाल मिर्च में विटामिन-C और आयरन होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।

इसमें मौजूद तत्व मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। उड़द दाल और चना दाल में प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती है।

इसके अलावा इसमें मौजूद मेथी के बीज पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।