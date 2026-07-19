मसालेदार खाने के शौकीन हैं? घर पर बनाएं महाराष्ट्रीयन सूखी लाल मिर्च की चटनी
क्या है खबर?
मसालेदार खाने का स्वाद कई लोगों को पसंद है, खासकर अगर यह घर का बना हो तो। महाराष्ट्र में सूखी लाल मिर्च की चटनी एक ऐसा व्यंजन है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसे सेहतमंद भी बनाती है। यह चटनी दाल-भाजी, भाकरी, वड़ा पाव और कई अन्य व्यंजनों के साथ बहुत अच्छी लगती है। आइए इस चटनी को बनाने का तरीका जानते हैं।
सामग्री
सूखी लाल मिर्च की चटनी बनाने के लिए चाहिए ये चीजें
8-10 सूखी लाल मिर्च, 2 बड़ी चम्मच चना दाल, 1 बड़ी चम्मच उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सरसों के बीज, 1 छोटी चम्मच मेथी के बीज, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़ी चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच हींग, 2-3 लहसुन की कलियां, 1 छोटी चम्मच इमली का गूदा, 1/2 छोटी चम्मच राई और थोड़ा-सा हरा धनिया
विधि
चटनी बनाने का तरीका
सबसे पहले सूखी लाल मिर्च को पानी में 10-15 मिनट भिगोकर उनके बीज निकाल लें।
अब एक पैन में तेल गर्म करके उसमें जीरे, राई, मेथी के बीज, हल्दी पाउडर, उड़द दाल और चना दाल डालें। जब इनमें हल्का सुनहरा रंग आ जाए तो इसमें सूखी लाल मिर्च डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें लहसुन, इमली का गूदा, नमक और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा करके मिक्सी में पीस लें।
भंडारण
चटनी को स्टोर करने के तरीके
इस चटनी को आप हवा बंद डिब्बे में रख सकते हैं। यह फ्रिज में 1 महीने तक खराब नहीं होती है।
जब आपको खाने के साथ इसे इस्तेमाल करना हो, तब बस थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसे फिर से मिक्सी में पीस लें ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
इस तरह आप इस चटनी को लंबे समय तक रख सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं।
लाभ
सेहत के लिए है फायदेमंद
सूखी लाल मिर्च में विटामिन-C और आयरन होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है।
इसमें मौजूद तत्व मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। उड़द दाल और चना दाल में प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होती है।
इसके अलावा इसमें मौजूद मेथी के बीज पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इस प्रकार यह चटनी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।