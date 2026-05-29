आम का सीजन खत्म होने से पहले बनाकर रख लें आम पापड़, आसानी है रेसिपी

गर्मियों के दौरान हम सभी आम पापड़ का आनंद लेते हैं, जो हमें बचपन के दिनों की याद दिला देता है। यह खट्टा-मीठा पकवान मुंह में जाते ही स्वाद का विस्फोट कर देता है। इसे बनाने के लिए कच्चे आम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे छिलकर उसका गूदा निकाल लिया जाता है। आम पापड़ को अलग-अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको आम पापड़ के लिए जरूरी चीजें और इसकी रेसिपी बताते हैं।

सामग्री आम पापड़ बनाने के लिए जरूरी चीजें आम पापड़ बनाने के लिए आपको साधारण चीजें चाहिए होंगी, जो रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए 500 ग्राम कच्चे आम का गूदा, 100 ग्राम नमक, 50 ग्राम लाल मिर्च पाउडर, 25 ग्राम धनिया पाउडर, 25 ग्राम सरसों पाउडर, 10 ग्राम हींग, 10 ग्राम सूखी मेथी, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 5 ग्राम गरम मसाला, 5 ग्राम सौंफ पाउडर, 5 ग्राम जीरा पाउडर, 5 ग्राम सूखा नारियल, 5 ग्राम सौंफ और 5 ग्राम काली मिर्च चाहिए होगी।

रेसिपी आम पापड़ बनाने का तरीका सबसे पहले एक बर्तन में कच्चे आम का गूदा डालकर उसमें नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर धूप में सुखाएं। जब मिश्रण सूख जाए तो उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सरसों पाउडर, हींग, सूखी मेथी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, सौंफ पाउडर, जीरा पाउडर, सूखा नारियल, सौंफ और काली मिर्च मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर धूप में सुखाएं। अब इसे एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।

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फायदे आम पापड़ के फायदे आम पापड़ में विटामिन-A, विटामिन-C, विटामिन-E और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूती प्रदान कर सकता है। आम पापड़ का सेवन गर्मियों में शरीर को ठंडक प्रदान करने में भी सहायक हो सकता है। इसे खाने से मूड भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसका स्वाद मन को वाकई भाता है।

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