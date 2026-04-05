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घर पर स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी बनाने के लिए अपनाएं ये आसान रेसिपी, बनेगी बेहतरीन
पानी पूरी की रेसिपी

घर पर स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी बनाने के लिए अपनाएं ये आसान रेसिपी, बनेगी बेहतरीन

लेखन सयाली
Apr 05, 2026
04:40 pm
क्या है खबर?

पानी पूरी भारतीय स्ट्रीट फूड में से एक है, जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। यह ऐसा पकवान है, जो शहर की गलियों में आसानी से मिल ही जाता है। अगर आप घर पर स्ट्रीट स्टाइल पानी पूरी बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिससे आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार का दिल जीत सकते हैं।

सामग्रियां

पानी पूरी के लिए जरूरी चीजें

पानी पूरी बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि सूजी, मैदा, नमक, तेल, आलू, चना, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, जीरा, काला नमक, इमली, चीनी और पानी। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप अपने घर पर ही स्वादिष्ट पानी पूरी बना सकते हैं। इन चीजों का सही अनुपात आपके पानी पूरी के स्वाद को और भी बढ़ा देगा और इसे खाने का मजा दोगुना कर देगा।

आटा

पानी पूरी का आटा तैयार करें

सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लें और उसमें सूजी, मैदा और नमक डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए कड़ा आटा तैयार करें। यह आटा बहुत ही पतला होना चाहिए, ताकि इसे बेलकर छोटे-छोटे गोल आकार दिए जा सकें। इसके बाद इन गोलों को हल्की-सी सूखी हुई सूजी लगाकर एक प्लेट में रखें, ताकि वे चिपके नहीं। इस तरह आपका पानी पूरी का आटा तैयार हो जाएगा, जिसे आप आगे की प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

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तलना

पूरी तलें

अब तैयार आटे को छोटी-छोटी लोइयों में बांटे और उन्हें बेल लें। इन्हें इतना पतला न बेले कि फट जाएं और न ही इतना मोटा कि अच्छा न बने। इसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करें और इन गोलियों को उसमें डालकर सुनहरा होने तक तलें। जब सभी पूरी तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इस तरह आपकी पूरी तैयार हो जाएंगी और अब आपको इसके लिए मसाला बनाना है।

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मसाला

मसाला बनाएं

पानी पूरी के लिए मसाला बनाना बहुत आसान है। इसके लिए उबले हुए आलू और चना लें और उन्हें अच्छे से मैश कर लें। अब इसमें कुटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ पुदीना, धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, इमली और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से मिला लें, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह एकसार हो जाएं। इसके बाद आपका मसाला तैयार हो जाएगा, जिसे आप पूरी के साथ परोस सकते हैं।

पानी

पानी बना लें

पानी बनाने के लिए आपको पुदीने की पत्तियां, हरा धनिया, भुना जीरा पाउडर, काला नमक, इमली, चीनी और पानी चाहिए। इन सभी चीजों को एक साथ मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें। जब यह मिश्रण अच्छे से पिस जाए तो इसे एक बर्तन में निकाल लें। अब आपकी तीखी और चटपटी पानी पूरी का पानी तैयार हो गया है, जिसे आप अपने तैयार किए हुए पूरी के साथ परोस सकते हैं।

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