गणेशोत्सव के दौरान बड़ी भीड़ को ऐसे संभालें

गणेशोत्सव के दौरान बड़ी भीड़ को संभालने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 07:03 pm Sep 02, 202607:03 pm

क्या है खबर?

गणेशोत्सव महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यह 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार 14 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक है। गणेशोत्सव के दौरान लोग अपने घरों के अलावा सार्वजनिक पंडालों में भी भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हालांकि, इस त्योहार पर बड़ी संख्या में भीड़ होती है, इसलिए आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए जानें।